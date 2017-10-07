يستضيف الصندوق الكويتي خلال الفترة من 23 الى 24 الجاري الاجتماع الاول لبرنامج القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، والذي سيبحث سبل التحكم والقضاء على بعض الأمراض المدارية المهمشة في القارة الأفريقية بشكل نهائي دون الحاجة لاستخدام الأدوية بصورة مستمرة.

وسيغطي البرنامج نحو 47 دولة أفريقية تعاني من أحد هذه الأمراض المدارية أو أكثر وسيستفيد منه نحو 300 ـ 400 مليون شخص سنويا حيث ستوافر شركات صناعة الأدوية ما بين 700 و800 مليون قرص دواء للمصابين مجانا.

وسيشهد الاجتماع تواجد عدد من الجهات التمويلية والمهتمة في مجال مكافحة الأمراض مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصندوق محاربة الأمراض الدراية ومؤسسة بيل ومليندا جيت.

الجدير بالذكر أن مساهمة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية في مجال مكافحة الأمراض تعود إلى العام 1974، حيث ساهم الصندوق في تمويل برامج مكافحة وباء عمى النهر (الأول والثاني)، كما يساهم الصندوق نيابة عن الكويت في عدد من المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجالات تتعلق بالصحة ومكافحة الأمراض (حوالي 23 مليون دولار) مثل صندوق أمراض المناطق المدارية، برنامج مكافحة الديدان الطفيلية (دودة غينيا)، برنامج الشراكة لأجل مكافحة مرض الملاريا، البرنامج القومي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل.