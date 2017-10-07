رحب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بوفد جمعية الصيادلة الكويتية للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة التي أثمرها الاجتماع الأول من إيجابيات ونتائج استوجبت ضرورة العمل لتحقيق المزيد من الكاسب للصيادلة الكويتيين على مستوى العمل بالقطاع الخاص.

وقد رحب بأعضاء الوفد واقتراحاتهم الجديدة للعمل معا بدعم مسيرة الصيادلة الكويتيين وتوجيههم للعمل في القطاع الخاص بكل اقتدار ونجاح وكذلك العمل على دعم شركات التأمين الصحي والأدوية في الكويت واستمع المجدلي لآراء أعضاء الوفد لدراستها والعمل على تنفيذها معا بأسر وقت ممكن.

وفي نهاية اللقاء صرح علي هادي، أمين عام الجمعية قائلا: في البداية أود أن أتقدم باسمي واسم جميع الزملاء الصيادلة بالشكر والتقدير للسيد الأمين العام على جهوده الطيبة لدعم الصيادلة في القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.

وأضاف: ان اللقاء تناول ثلاثة محاور اساسية ومهمة، المحور الأول دراسة شرط الجمعيات التعاونية بأن يكون المعين بصيدلية بالجمعية التعاونية من الذكور.

علما أن عدد خريجي المهن من الإناث يعد ثلثي العدد، وهذا سيؤثر سلبا على قرار التعيين، وقد وعدنا المجدلي بإلغاء هذا الشرط مع اتحاد الجمعيات التعاونية.

وقال ان البند الثاني متابعة فرص العمل الوظيفي للكويتيين في مختلف الصيدليات، حيث ان أصحاب الصيدليات يتركون عملية التوظيف لمديري الصيدليات الذي يختارون الوافدين الصيادلة لأسباب مختلفة وهذا يحتاج الى متابعة البرنامج لذلك، أما البند الثالث فالنقطة الأكبر لاعداد دراسة لتحديد السقف الأدنى لراتب الصيدلي في القطاع الخاص، وذلك تشجيعا للكويتيين وتقدير لهم ولشهاداتهم وتحفيز مهم للانتقال من القطاع الحكومي للقطاع الخاص.

وقال علي هادي إن الأمين العام للبرنامج وافق مشكورا على العمل على تنفيذ هذه البنود مع الجهات المختصة وسيعمل على ان تأخذ حيز التنفيذ.