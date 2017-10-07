صدر عن رابطة الأدباء الكويتيين العدد الجديد من مجلة «البيان» لشهر أكتوبر متضمنا العديد من المواضيع النقدية والمقالات والمواد الإبداعية.

استهلت المجلة عددها بافتتاحية تتحدث عن أهمية الرموز الأدبية والفنية في تنمية المجتمع ورسم الخط البياني الحضاري المتصاعد لحضارة الدول. وجاءت الافتتاحية تحت عنوان «الرموز شركاء في التنمية، فكرموهم».

في باب الدراسات أوردت المجلة دراسة عن مسرح المونودراما، الممثل الواحد، كتبها الباحث سمير أبو طالب، وفي باب القراءات كتب الدكتور سمير نوفل قراءة نقدية بعنوان «د.خالد الشايجي سرد شعري.. شعر سردي».

وفي باب القراءات نفسه كتب الشاعر والناقد سمير درويش قراءة نقدية عن رواية «بيت العنكبوت» للروائي محمد عبدالنبي.

واستهلت الكاتبة حياة الياقوت باب المقالات بمقالة عنوانها «الإبداع الأدبي بسبب القيود لا رغما عنها»، بينما كتبت الباحثة عهود العتيبي مقالة بعنوان «ثقافة أطفالكم في أيد أمينة»، وفي الباب نفسه كتب د.عبدالله غليس مقالة بعنوان «البحر المضطرد ثالث البحور المهملة»، وكتب الباحث خالد سالم محمد مقالة عن شعراء القصيدة الواحدة، متخذا من الشاعر دوقلة المنبجي نموذجا.

وأجرى الكاتب ماجد المطيري حوارا مع المخرجة المسرحية نورا أمين، تحدثت من خلاله عن مسرح المقهورن، واعتبرت أنه يعطي مساحة أكبر للتعبير.

في باب الشعر رثى الشاعر فالح علي الأجهر المرحوم عبدالرحمن السنافي، كما نشرت المجلة قصيدة للشاعر أحمد اللاوندي.

في باب القصة نشرت البيان القصص الفائزة بمسابقة «واحة الأدب في الكويت» التي تشرف عليها الكاتبة شمسة العنزي بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين، وقد فاز بالمركز الأول أحمد توفيق من مصر عن قصته «كلمات فوق سطح الماء»، وجاء في المركز الثاني كامل بلال من الجزائر عن قصته «هلوسة» وفي المركز الثاني مكرر نصر الدين شردال من المغرب عن قصته «ربيع ضاحك»، وفي المركز الثالث عبدالمجيد طعام من المغرب عن قصته «هو أهم مني».

واختتمت «البيان» صفحاتها بزاوية محطات قلم لأمين عام رابطة الأدباء الكويتيين ورئيس تحرير المجلة طلال سعد الرميضي، وجاءت بعنوان «تكريم الرموز قبل رحيلهم» وقال الرميضي إن ما جاء في العنوان يجعله يستدعي ذكرى الفنان الراحل المبدع عبدالحسين عبدالرضا. وتحدث الرميضي عن تكريم سمو الشيخ د.سلطان القاسمي لرمز كويتي هو الدكتور يعقوب يوسف الحجي، وما قامت به رابطة الأدباء الكويتيين أيضا من تكريم لأعلام الأدب في دولة الكويت.