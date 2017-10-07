انطلق في جمعية إحياء التراث الإسلامي ومن خلال لجانها المختلفة موسم ثقافي شامل كانت بدايته الفعلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ولا يكاد يمر أسبوع دون تنظيم عدد من المحاضرات والدروس وفي مختلف مناطق الكويت.

واستمرارا لهذا الموسم الحافل اقامت جمعية إحياء التراث الإسلامي بمنطقة الجهراء اول من امس ندوة علمية تحت عنوان «توقير العلماء»، حاضر فيها كل من د.حسين بن عودة العوايشة من المملكة الأردنية الهاشمية، ود.فهد بن سليمان الفهيد من المملكة العربية السعودية.

كما اقيم مساء الأربعاء الماضي اللقاء الشهري للجنة الدعوة والإرشاد بمدينة سعد العبدالله التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي والذي كان مع د.حسين العوايشة، بعنوان «فنادى في الظلمات». كما أقيم في وقت سابق محاضرة تربوية بعنوان «كيف أحمي ابني من المخدرات» للدكتور أحمد الملا اختصاصي تأهيل مدمنين بمركز بيت التمويل لعلاج الإدمان.

وتزامنت هذه المحاضرات مع المجلس السادس من مجالس سماع المتون العلمية، والذي تنظمه اللجنة العلمية بمحافظة مبارك الكبير التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي لكتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وسيكون المجلس للشيخ د. محمد جميل النورستاني.

ولايزال مستمرا كذلك البرنامج المميز لحفظ كتاب الله، والذي طرحه مركز واحة القرآن التابع لحلقة تحفيظ القرآن بمنطقة العارضية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي، والذي يهدف لتيسير حفظ كتاب الله خلال 3 سنوات ببرامج متعددة ومتنوعة تعين على الحفظ وتحسين التلاوة.