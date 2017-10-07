أكدت نائبة المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دلال رجب أن الهيئة تتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة وهذا التعاون من أجل الارتقاء بجميع القطاعات سواء الزراعية أوالحيوانية أوالسمكية أوالألبان وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المزارعون والمربون.

جاء حديث رجب في تصريح صحافي بعد استقبالها الفريق الاستشاري للأمم المتحدة وممثلي نقطة الارتباط الكويتية الذين قاموا بزيارة مواقع تأهيل البيئة التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة في منطقة الوفرة الزراعية بحضور مدير منطقة الوفرة الزراعية محسن محمد المطيري والفريق الفني بالهيئة، حيث قاموا بجولة في عدد من المواقع.

وأوضحت رجب أن الفريق الإرشادي وممثلي نقطة الارتباط أشادوا بعد الجولة بالمراحل التنفيذية للمشروع الذي تقوم به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتأهيل البيئة، وأن هذه الجولة لن تكون الأولى بل ستتبعها جولات أخرى متعددة من أجل تطوير العمل بالمشروع ودعم الإيجابيات وإزالة أي سلبيات إن وجدت.

واختتمت رجب تصريحها بأن قطاع الثروة النباتية مستعد للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة العمل الذي نسعى جميعا لتطويره والاهتمام به.