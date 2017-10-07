عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب اجتماع دورته الـ82 على المستوى الوزاري الذي ضم الكويت والسعودية والعراق والأردن والمغرب وموريتانيا ولبنان وليبيا.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية رئيس وفد الكويت الى الاجتماع بدر الوقيان في تصريح لـ«كونا» ان جدول أعمال الاجتماع الذي ترأسه العراق تضمن 19 بندا، حيث تمت متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت 2009) فيما يخص الإسكان.

وأشار الوقيان الى بحث متابعة تكليف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الأمانة العامة الفنية للمجلس بتعميم تجربة الكويت في كيفية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية بمدينة جنوب سعد العبدالله.

وأضاف أن الاجتماع ناقش بهذا الصدد الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد وفقا لما جاء في احد قرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الماضية التي ركزت على بحث أساليب التمويل العقاري.

وأوضح أن المكتب التنفيذي اعتمد جدولة اقامة مؤتمر الإسكان العربي كل سنتين بإحدى الدول العربية، بالإضافة الى تعميم ملصق شعار يوم الإسكان العربي للعامين 2017 و2018 وهو التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق.

وذكر أنه تم خلال الاجتماع أيضا دراسة اسلوب ادارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة، بالإضافة الى اختيار موضوع جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعام 2018 والمخصصة للمهندس المعماري بعنوان «مشروع سكن ميسر ومستدام» الى جانب دراسة المستجدات بشأن الموقع الالكتروني للمجلس وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهدافه.

وأشار الى مناقشة الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة والإسكان وكيفية متابعة أهداف التنمية المستدامة (2030)، اضافة الى التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة.