عاطف رمضان

كشف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة في وزارة الإعلام مشعل المقلد في تصريح لـ«الأنباء» عن توقيع الوزارة عقد تركيب الكاميرات الأمنية مع الشركة المنفذة للمشروع خلال السنة المالية الحالية 2017/2018. وأضاف المقلد ان الوزارة حاليا بانتظار موافقة الجهات الرقابية على توقيع هذا العقد، مشيرا الى انه سيتم تركيب هذه الكاميرات الأمنية في الوزارة فور توقيع العقد الخاص بها مباشرة. وأوضح ان تكلفة هذا المشروع تبلغ 470 ألف دينار، وان هذه الكاميرات سوف تزيد من عمليات الأمن، حيث ستغطي جميع المداخل والمخارج وسور الوزارة وكذلك استديوهات «الإذاعة والتلفزيون» وذلك بهدف سد أي ثغرات أمنية.