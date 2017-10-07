فرج ناصر

أكد مصدر مطلع انه سيتم إنجاز 3 مطارات بالكويت خلال الفترة من عام ٢٠١٧ حتى 2020 وهي مطار الكويت الدولي والذي ينفذ من قبل شركة ليماك التركية والبالغة ميزانيته مليارا و312 مليونا، والمطار المساند (t4) البالغة كلفته 60 مليونا، ومبنى الركاب الجزيرة والذي تبلغ قيمته الإجمالية 14 مليونا، وبذلك يكون إجمالي كلفة المطارات الثلاثة مليارا و446 مليون دينار وأضاف ان المطار المساند ومطار مبنى الركاب الجزيرة سيتم الانتهاء منهما في منتصف عام 2018، فيما سيتم الانتهاء من المطار الجديد مع عام 2020 وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع شركة ليماك ومجلس الوزراء والذي تقع مظلته تحت وزارة الاشغال، فيما المطارات المتبقية تنفذ من قبل القطاع الخاص. وقال: ان الكويت ستشهد طفرة كبيرة على أعلى المستويات والخدمات حال الانتهاء من تنفيذ هذه المطارات.

وأشار الى ان هذه المطارات الثلاثة ستشتمل على أحدث الأجهزة الأمنية والخدماتية العالمية والخدمة الذاتية للمسافر من خلال الأجهزة الذاتية (الايبورد) ونظام استخراج تذكرة صعود الطائرة لدول العالم او من خلال البطاقة المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان بإمكان المسافر استخدام واستخراج بطاقة صعود الطائرة عن طريق «الهواتف الذكية».

وأشار الى انه من المتوقع ان يعمل في هذه المطارات حال جاهزيتها ما يقارب الـ 5 آلاف موظف وأكثر من 20 ألفا لمواقف السيارات. وأضاف انه سيتم التعاقد خلال الفترة المقبلة مع شركات عالمية لإدارة المطارات الثلاثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة.