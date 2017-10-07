هنأ وزير التجارة و الصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الإعلامي سطام السهلي بعد فوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية بالتزكية.

و قال الروضان في تصريح صحافي أن السهلي صاحب خبرة ممتازة في المجال الإعلام الرياضي و مثل الكويت في المحافل الرياضية مما ستجعله ينفذ رؤيته الشاملة لتطوير دور الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وفعالياته المتنوعة.

و أكد الروضان أن فوز السهلي بهذا المنصب دلالة على أن الكويت رائدة في المجال الإعلامي على المستوى الأقليمي و العالمي.

و أعرب الوزير الروضان عن تمنياته التوفيق و النجاح للسهلي في مهامه الجديد لخدمة الرياضة الآسوية