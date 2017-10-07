قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بو شهري ان منظمة الصحة العالمية وضعت دولة الكويت في المرتبة الاولى عربيا في درجة أمان ونظافة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة.



واضاف بو شهري في تصريح صحفي مساء الجمعة ان حصول الكويت على هذا التصنيف بالنسبه للدول العربية يدل على الجهود الحثيثة المتواصلة التي يبذلها المهندسون والفنيون بالمحطات والمختبرات الكيماوية من ابناء الكويت للحفاظ على جودة ونقاوة المياه من خلال الفحوصات المستمرة.



واوضح ان منظمة الصحة العالمية تقوم بصفة مستمرة بتقييم وبمتابعة نوعية المياه العذبة بدول العالم ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بما يتوافق مع البيئة والمحافظة عليها.



وذكر ان هذه المتابعة تراعي نوعية المياه من النواحي الفيزيائية والكيميائية والبكترولوجية لمعرفة مدى تطابقها مع القيم الاسترشادية التي تضعها لمياه الشرب.