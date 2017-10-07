قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الصباح اليوم السبت ان زيارة دور الرعاية الاجتماعية للمسنين تعزز الثوابت الدينية والترابط الاجتماعي وتأتي من منطلق موروث العادات والتقاليد.



جاء ذلك في تصريح، عقب زيارته لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين في الرياض يوم امس الاول للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني السعودي.



وأشاد السفير الصباح خلال الزيارة بالاهتمام والرعاية اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكبار السن وما تقدمه لهم من خدمات طبية واجتماعية وانشائية على مستوى عالي الجودة.



وشكر كل المسؤولين في الدار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مقدرا جهودهم المبذولة لخدمة كبار السن.



واعرب الشيخ الصباح عن خالص الأمنيات للمملكة العربية السعودية بدوام الرخاء والأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين