مقترحنا يترجم توجيهات سامية ولصالح المستفيدين من "الصندوق الوطني " و " المقيدين بالباب الخامس في التأمينات

أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن البلدية تعمل في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والمتمثلة في ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية .

وأضاف : وعليه فقد أتحنا الفرصة وهيأنا الأجواء للكفاءات الوطنية الشابة في البلدية لكي تفكر وتعمل وتجتهد الأمر الذي فجر طاقاتهم وإبداعاتهم

فكانت لهم بصماتهم في العديد من المشروعات التي لن يكون آخرها مشروعي " برايح سالم بالسالمية و " سوق إنجاز " بالري وانسجاما مع هذه التوجيهات السامية فإننا نستهدف خلال الفترة المقبلة إدراج مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة ضمن أنشطة الجمعيات التعاونية حيث اقترحنا على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل زيادة النسبة التجارية للجمعيات التعاونية للأنشطة المختلفة على أن تخصص هذه الزيادة لصالح

المستفيدين من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقيدين في التأمينات الاجتماعية ضمن الباب الخامس

وتابع المهندس المنفوحي وهذا من شأنه أن يحفز الشباب على العمل الجاد المثمر ويجعلهم يعتمدون على أنفسهم في إدارة مشروعات خاصة بهم وعلى نحو يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وبما يعلي من من شأن القطاع الخاص ويدعم الاقتصاد الوطني .

وأختتم المنفوحي تصريحه قائلا : نأمل أن يكون هناك توافقا في هذا الشأن تحقيقا لمصلحة وطنية عامة