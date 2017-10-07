حقق متسابق الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق كأس المركز الثاني في فئة المحدودة التعديل للمحترفين في بطولة العالم المقامة حاليا في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الامريكية.

وأعرب العبدالرزاق ، اليوم السبت عن ارتياحه بتحقيقه هذا المركز ورفع علم الكويت في هذا المحفل العالمي فِي واحدة من اصعب الفئات التي يشارك فيها نخبة من أفضل المتسابقين بالعالم.

وأضاف ان قرار مشاركته في هذه البطولة التي ينظمها ال (اي جي اس بي ايه) جاء متأخرا قبل انطلاقها بقليل وذلك بعد تصدره بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام).

واثنى على اهتمام القطاع الحكومي من خلال الهئية العامة للرياضة اضافة الى رعاية كل من شركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي و(الخليج للكيبلات) وشركة كوازاكي الكويت.

يذكر ان المتسابق يوسف العبدالرزاق هو اول كويتي يحقق لقب بطولة العالم على مستوى كبار المحترفين عام 2006 كما انه دخل موسوعة غينيس للارقام القياسية قبل عدة أشهر لفوزه بلقب بطولة العالم لثلاثة أعوام وهو إنجاز لم يسبقه إليه أحد.