أعلنت وزارة المالية اليوم السبت مشاركتها في الدورة 37 من معرض (جيتكس 2017) الذي ينطلق غدا الاحد بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك ضمن جناح دولة الكويت بمشاركة 12 جهة حكومية أخرى.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة في الوزارة عبد الغفار العوضي في تصريح صحفي ان (جيتكس 2017) من المعارض المتميزة في مجال تكنولوجيا وتقنية المعلومات على مستوى العالم وليس المنطقة فحسب.

وأعرب عن الأمل ان تحقق مشاركة دولة الكويت الصدى المطلوب نظرا لأهمية المحاور المطروحة في المعرض اضافة الى المؤتمرات المصاحبة لفعالياته.

وأضاف ان (المالية) ستقوم خلال المعرض بالاجتماع مع مجموعة من الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا التي ترتبط معها بمشروعات حالية بهدف طرح رؤية جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وذكر ان الوزارة ستقوم ايضا بعرض أحدث التطبيقات الالكترونية التي تقدمها مثل تطبيق نظام المراسلات والتوقيع الالكتروني المحدث على الأجهزة الذكية وتطبيق النظم المالية العامة للدولة المطبقة حديثا ونظام بصمة الدوام على الهواتف الذكية وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

ويعد معرض (جيتكس) احد أكبر الأحداث والأنشطة على أجندة دبي التجارية كما يعتبر المنصة الأهم وبوابة دخول العلامات التجارية الكبرى في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اضافة الى كونه احد المؤتمرات السنوية الأعرق في دبي.