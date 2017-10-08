عادل الشنان

خاطب رئيس ديوان الخدمة احمد الجسار وزارة الداخلية بشأن بيانات ابناء الكويتيين وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم 17 /2017 في شأن نظام الخدمة المدنية الخاص بأفضلية ابناء الكويتيات في التعيين بعد الكويتي مباشرة وقبل اي جنسية اخرى حيث ان ما تم إحاطة الديوان به من بيانات لم تشمل جميع المنتسبين لوزارة الداخلية وتحديداً العسكريين.

ونوه الجسار في كتابه الى قرب فتح باب التسجيل لتوظيف هذه الفئة ولحاجة العمل الماسه يرجى مطابقة ما جاء من بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتزويد الديوان بملف آلي ببيان الرقم المدني لفئة ابناء الكويتيات ( المدنيين والعسكريين ) لدى وزارة الداخلية.