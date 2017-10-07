طالب عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي نايف دوغان العجمي من وكيل وزارة المواصلات بثينة السبيعي السماح لجميع موظفين الوزارة بشأن البصمة عند الحضور إلى الساعة الثامنة صباحاً وتغيير ساعات العمل خلال الفترة المسائية في جميع مراكز الحكومة مول أسوة بباقي الوزارات وذلك نظراً للازدحام الشديد على الطرق المؤدية إلى أماكن عملهم وتوصيل أبنائهم الى المدارس خلال الفترة الصباحية وما يتعرضون له من تعذر حركة السير في الطرقات واتخاذ طرق أخرى تحول دون سرعة وصول الموظفين في المواعيد المحددة إلى العمل .

وأكد العجمي في تصريح صحفي أن مجلس إدارة النقابة حريص على تلبيه مطالب موظفي الوزارة والعمل على التواصل المستمر والمباشر مع جميع الموظفين وبذل الجهد والعطاء من اجل تحقيق المطالب التي تهم أعضاء الجمعية العمومية في النقابة.