تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية إلى الدور النهائي في منافسات فردي السيدات في بطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم السبت وستصعد نتيجة لذلك للمركز الأول في قائمة التصنيف الدولية لمحترفات التنس



وفي الدور قبل النهائي في العاصمة بكين فازت هاليب على منافستها إيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا المصنفة التاسعة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و6-4 بعد مباراة استمرت 75 دقيقة لتضمن المنافسة على اللقب.



وبهذا تنتقم هاليب (26 عاما) لهزيمتها في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام أوستابنكو (20 عاما) صاحبة الضربات القوية.



وستصبح هاليب المصنفة الأولى عالميا بدلا من الاسبانية جاربين موجوروزا عند صدور قائمة التصنيف الجديدة بعد غد الاثنين لتصبح بذلك أول رومانية تحقق هذا الانجاز الذي اقتربت من تحقيقه ثلاث مرات في وقت سابق من العام الحالي.



وفي مؤتمر صحفي بعد المبارة قالت هاليب "هذه لحظة عاطفية جدا وأعتقد أنها المرة الأولى التي أبكى فيها في الملعب. من الرائع أنني استطيع فعل ذلك. فريقي والكل في بلادي يشاهدون. وأود أن أقدم الشكر إلى الجميع. هذا يوم مميز".



ولم تقدم أوستابنكو أدائها المعهود وارتكبت 32 خطأ سهلا وفشلت في التصدي لدفاع منافستها الرومانية.



وكسرت هاليب أيضا ارسال أوستابنكو أربع مرات بما في ذلك في الشوط الأول للمباراة.



واستبسلت أوستابنكو قليلا في المجموعة الثانية وتقدمت 4-3 لكن هاليب فازت بثلاثة أشواط متتالية لتحسم الفوز الذي ستتذكره طويلا.

وبعد الفوز تلقت هاليب شهادة تقدير من ستيف سايمون الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات وميكي لولر المسؤول عن بطولات المحترفات.



وستلتقي هاليب في المباراة النهائية غدا الأحد مع المصنفة 12 التشيكية بترا كفيتوفا أو مع الفرنسية غير المصنفة كارولين جارسيا.

وستسعى هاليب للفوز بثاني لقب في خامس مباراة نهائية تخوضها هذا العام.