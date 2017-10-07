

اعلن اتحاد مصارف الكويت انه سينظم حفل استقبال في واشنطن يوم 13 اكتوبر الجاري على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد ما بين 9 و15 أكتوبر لإظهار قوة النظام المالي والمصرفي الكويتي على الصعد المحلية والاقليمية والعالمية.

وقال الأمين العام للاتحاد د.حمد الحساوي في تصريح صحفي اليوم ان هذا الحفل يعد الأكبر من نوعه لمصارف الكويت منذ عام 2009 وسيشكل مناسبة ثمينة لإظهار قوة النظام المالي والمصرفي الكويتي محليا أولا وعلى الصعيدين العربي والعالمي ثانيا.

واضاف ان الحفل يهدف الى تعريف الحاضرين بمتانة هذا القطاع في اعتماد وتطبيق المعايير التنظيمية والرقابية الدولية التي عالجت تداعيات الأزمة المالية حتى باتت مصارف الكويت محصنة منيعة قادرة على امتصاص الأزمات والتي كان آخرها هبوط أسعار النفط في ضوء رقابة بنك الكويت المركزي وسياسته النقدية الحصيفة.

وذكر ان الاتحاد سيشير الى التصنيفات المرموقة التى تحظى بها وحدات قطاع المصارف ودور المصارف في تمويل الاقتصاد والتنمية فضلا عن تعريف الحضور الدولي بالمصارف الكويتية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال ان لمصارف الكويت أصولا خارجية تشكل جزءا من النظام المالي العالمي موضحا انه سيتخلل الحفل لقاءات للمصرفيين الكويتيين مع نظرائهم العرب والأجانب للنقاش حول المستجدات المالية والمصرفية

وبين ان الحفل سيكون فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار ومجالات اخرى وتسليط الضوء على التقدم الذي احرزته الكويت على أكثر من صعيد لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح المالي والإقتصادي وتحديث التشريعات نحو اقتصاد اكثر تنافسية ومناخ أعمال افضل.

واوضح الحساوي أنه في فصل الخريف من كل عام يعقد مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية فيما ينظم البنك والصندوق منتديات لتسهيل تفاعل الحكومات والمعنيين من خبرائهما مع القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وممثلي المنظمات الدولية.

ولفت الى انه يجري التركيز في هذه الفعاليات على مناخ الاقتصاد العالمي وآفاق نموه ومناقشة قضايا التنمية والتمويل والسياسات النقدية والمصرفية.

يذكر ان الحفل سيكون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وشخصيات اقتصادية ومالية ومصرفية.