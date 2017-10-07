شاركت دولة الكويت اليوم في (البازار الدبلوماسي) السنوي الذي تقيمه مبرة (أم الحسين الخيرية) الأردنية ويخصص ريعه بالكامل لمشاريع وبرامج المبرة لاسيما رعاية الأطفال الأيتام.



وقال سفير الكويت لدى الأردن د.حمد الدعيج خلال افتتاح البازار بحضور الأميرة الأردنية بسمة بنت طلال إن سفارة دولة الكويت حريصة على المشاركة في هذه السوق الخيرية سنويا "للتعبير عن معاني التكافل والتضامن وتوفير المساعدة والدعم للأيتام والمحتاجين الذين ترعاهم مبرة (أم الحسين الخيرية)".



وأضاف أن هذا الحدث الإنساني والملتقى الدبلوماسي يعقد هذا العام بمشاركة أكثر من 50 سفارة وقنصلية لدى الأردن في مشهد "يجسد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ويبث روح العمل الإنساني النبيل ويعزز معاني التبادل الثقافي والالتقاء الحضاري".



وأشار الى أن الجناح الكويتي يعرض للزوار وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي منتجات متنوعة تعكس تراث الكويت وثقافتها مؤكدا التزام الكويت قيادة وشعبا بدعم التظاهرات الإنسانية ورفع معاناة الفقراء والمحتاجين في مختلف مناطق العالم.



وبهذه المناسبة قال الدعيج "أود أن أرفع التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحلول الذكرى الثالثة لتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة".



وعرضت البعثة الدبلوماسية الكويتية في جناحها منتجات تراثية وصناعات نسيجية وقطنية ومشغولات يدوية ومواد غذائية وحلوى تراثية تم بيعها مباشرة للجمهور والزوار ليخصص ريع هذه المنتجات كاملا للمبرة الخيرية.



وتعد مبرة (أم الحسين) جمعية خيرية تطوعية ترأسها الأميرة بسمة بنت طلال وتهدف إلى رعاية الأيتام والمعرضين للخطر وتقدم لهم خدمات تعليمية وإيوائية وترفيهية فضلا عن الرعاية الصحية المجانية إضافة إلى توفير مساعدات عينية ومادية منذ عام 1951.