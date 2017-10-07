أكد ديوان المحاسبة الكويتي اليوم تمتعه باستقلالية كبيرة وبدعم من مجلس الامة (البرلمان) والحكومة وكل الجهات المشمولة برقابته الأمر الذي يمكنه من أداء أعماله على أكمل وجه.



وأضاف الديوان في بيان صحفي أن رئيس (المحاسبة) بالإنابة عادل الصرعاوي اجتمع أخيرا مع الأمير ألكسندر دفيانو من دولة لوكسمبورغ الذي يزور الكويت حاليا واستعرض معه نشاط الديوان مع المنظمات الدولية كالأرابوساي والانتوساي.



وذكر أن الاجتماع تطرق إلى مدى اهتمام (المحاسبة) بالاستمرار في الأنشطة الرقابية وتعزيز علاقته بتلك المنظمات كونها تساهم في تحسين الأداء والاطلاع على تجارب الأجهزة الرقابية باختلافها.



ونقل البيان عن الصرعاوي قوله خلال الاجتماع ان الموارد البشرية من الأولويات التي يوليها الديوان أهمية كبيرة بدءا من مرحلة التعيين وانتهاء بالتدريب والتأهيل المهني وعلى وجه الخصوص الكوادر الوطنية حديثة التعيين.



وأشاد الصرعاوي بكفاءة العاملين في الديوان وتعاونهم وجهودهم المستمرة في سبيل تحقيق استراتيجية الديوان وأهدافها وتخطي التحديات بهدف اصدار التقرير السنوي على أكمل وجه وتسليمه في الوقت المحدد.



من جانبه قال الأمير دفيانو انه تعرف خلال الزيارة على طبيعة عمل الديوان الأمر الذي يعزز فكرة نقل تجربته إلى لوكسبمورغ والنظر في مدى القدرة على تحقيق تعاون ثنائي على نطاق الأجهزة الرقابية بين البلدين.



وأعرب عن تمنياته في أن يكون ديوان المحاسبة في المستقبل بمثابة جسر يربط بين البلدين ويزيد من تعارفهما بشكل أفضل.



واشاد بمحاور العرض المرئي الذي قدمه الديوان وتركيزه على التفاصيل اضافة إلى تسليط الضوء على مسؤوليات الديوان واهتمامه بالكوادر البشرية من فئة الشباب وتأهيلهم للمستقبل