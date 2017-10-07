قالت وزارة الاشغال العامة الكويتية اليوم ان تحقيق الكويت المركز الأول عربيا في معالجة مياه الصرف الصحي وفقا لتصنيف برنامج الرصد المشترك بين منظمتي الصحة العالمية واليونيسف جاء بفضل الجهود الحثيثة للوزارة في هذا الاتجاه.



واضاف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال م.عبدالمحسن العنزي في تصريح صحفي انه وفقا لتصنيف برنامج الرصد المشترك بين منظمتي الصحةالعالمية واليونيسف فقد تبوأت الكويت المركز الاول عربيا في المياه المعالجة بنسبة 100 في المئة.



وذكر أن دولة الكويت تعتبر من الدول الرائدة على مستوى العالم في معالجة مياه الصرف الصحي واستحداث وإنشاء محطات ضخ عميقة لمعالجة الصرف الصحي باحدث الطرق والتقنيات العالمية مضيفا ان مياه الصرف الصحي المتدفقة الى محطات المعالجة التابعة للوزارة تقدر بأكثر من مليون متر مكعب يوميا.



وافاد بان الوزارة تمكنت من انشاء وتشغيل اكبر محطة بالعالم تستخدم نظام التناضح العكسي في معالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها بما ينافس جودة ومواصفات مياه الشرب وذلك لاستخدامها في الزراعات المثمرة والغذائية والتحريج والري لمشاريع عدة.



وقال ان تلك المياه المعالجة تستخدم في مشاريع جامعة الشدادية والنفط ومحمية الطيور بالجهراءالتابعة للهيئة العامة للبيئة ومحمية صباح الاحمد وجميع مزارع الصليبية والعبدلي والوفرة اضافة الى العديد من المجمعات التجارية.



وكان وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري أعلن امس في تصريح صحفي ان منظمة الصحة العالمية وضعت دولة الكويت في المرتبة الاولى عربيا في درجة أمان ونظافة مياه الشرب.



واوضح بوشهري ان حصول الكويت على هذا التصنيف يبرز جهودها الحثيثة التي يقوم بها المهندسون والفنيون بالمحطات والمختبرات الكيماوية من ابناء الكويت للحفاظ على جودة ونقاوة المياه من خلال الفحوصات المستمرة.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية تقوم بصفة مستمرة بتقييم وبمتابعة نوعية المياه العذبة بدول العالم ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بما يتوافق مع البيئة والمحافظة عليها.