

اكدت سفارة دولة الكويت في بريطانيا سلامة جميع المواطنين الكويتيين عقب حادث دهس سيارة لعدد من المارة امام المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي بمنطقة (ساوث كينزينغتون).



وحثت السفارة المواطنين الكويتيين والطلبة الدارسين في العاصمة البريطانية على أخذ الحيطة والحذر والتزام اليقظة عقب هذا الحادث.

ودعت المواطنين في حال تعرضهم إلى أي طارئ الى الاتصال فورا بالسفارة على الرقم (02075903400) مشيرة الى ان موظفي الشؤون القنصلية يعملون على مدار 24 ساعة وعلى اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنين الكويتيين في كل الأوقات.



وكانت الشرطة البريطانية اعلنت اليوم انها اعتقلت رجلا بعد ان دهست سيارته عددا من المارة امام المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي بمنطقة (ساوث كينزينغتون) وسط العاصمة لندن.



واكدت الشرطة في بيان مقتضب ان الحادث خلف عددا من الجرحى لكنها لم تشر ان كان الحادث ارهابيا او مجرد حادث سير.

ونقلت محطات تلفزيون محلية صورا لعدد كبير من سيارات الإسعاف والشرطة تطوق مكان الحادث والطرق المحاذية له