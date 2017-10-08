استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير الجمهورية اليمنية لدى البلاد د.علي منصور بن سفاع.

وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين الكويت واليمن، إضافة إلى عدد من الأحداث الجارية في المنطقة، كما تطرق إلى سبل تعزيز مجالات التعاون الإعلامي بين جريدة الأنباء والسفارة اليمنية، من منطلق إيمان راسخ بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السفير د.علي منصور بن سفاع بدور «الأنباء» في دعم القضايا الخليجية والعربية، متمنيا للقائمين عليها دوام التوفيق والسداد.

حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد.