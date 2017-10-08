بقلم د.فواز العجمي

تلقيت خبر وفاة الصديق والزميل العزيز د.عبدالعزيز حمود الديحاني ببالغ الاسى فكان حقيقة مرة يصعب علينا تصديقها حتى الآن.

عزيزي عبدالعزيز.. لا اعتراض على قدر الله ولكننا لم نكمل مشوارنا معا بعد فما زلنا نخطط لكيفية كتابة الجزء الخاص بكتابك الذي ترغب في تأليفه، ما زالت مصادر بحثنا الذي كنا سنبدأ به قبل مرضك في جهازي، ما زلت أنتظر اتصالك بي لتخبرني بالمقررات التي ترغب في تدريسها، ما زلت وما زلت وما زلت فما تحدثنا عنه كثير ولكن قدرك كان أسرع.

عزيزي عبدالعزيز عانيت الكثير في حياتك لتكمل دراساتك العليا في الولايات المتحدة الأميركية لتعود لخدمة الكويت وتضيف الكثير لقسم الاعلام في جامعة الكويت فحققت بعون الله حلمك وعدت لجامعتك، وكنت فيها شعلة من النشاط يشهد لك فيها الجميع وكأنك أردت أن تختم مسيرتك بتميز وترد لجامعتك الجميل قبل فراقك، فساهمت قبل مرضك بأيام في إنجاح الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة فتركت أطيب الأثر كعادتك.

عزيزي عبدالعزيز لعلك رحلت منا جسدا وبقيت صحبتك الجميلة وذكرياتنا الرائعة معك والتي ستلازمنا دائما فلقد أرشدتنا كثيرا في غربتنا فكنت خير معين وما ان عدنا الى قسم الاعلام الا وجدناك الاخ المرشد الناصح المعين في جميع الأمور الأكاديمية والحياتية، فما يكاد يرفع الاذان الا سمعتك تنادي في ممرات القسم «ابو محمد نروح للمسجد؟» وما أجمله من سؤال سأفتقده كثيرا.

عزيزي عبدالعزيز لن توفيك الكلمات حقك ولن أستطيع ان أعبر من خلال هذه السطور عما في داخلي من مشاعر حزن وفقدان لأخ وصديق تعلمت منه الكثير وسأفتقده كثيرا، ولكنني أعدك بألا أنساك في دعائي على كل ما قدمت وأن أكمل بإذن الله كل ما خططنا له. ولتعلم جيدا ان القلب ليحزن والعين لتدمع وانني على فراقك لمحزون، جمعنا الله بك في جنات النعيم.

* أستاذ الإعلام في جامعة الكويت