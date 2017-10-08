أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس إصدار 61180 بطاقة مراجعة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية، وذلك منذ أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2017.

وقال مدير إدارة البطاقات بالجهاز طارق البعيجان في تصريح ان الجهاز يستقبل طلبات تجديد البطاقات قبل شهر من انتهائها تفاديا للازدحام وتسهيلا على المراجعين.

وأضاف البعيجان ان الإدارة أصدرت في الفترة ذاتها 144 شهادة «لمن يهمه الأمر» لمختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا حرص الجهاز على سرعة إصدار هذه الشهادات وتسليمها إلى صاحب العلاقة باليد في اليوم التالي لتقديم الطلب.

وأشار الى ان الجهاز دشن منذ أشهر قاعة خاصة لإنجاز معاملات أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، حيث يمنحون خلالها بطاقات خاصة تكون واجهتها موسومة بعبارتي «أبناء الكويتيات» أو «زوجات الكويتيين».

وذكر البعيجان انه تقرر تمديد مدة صلاحية البطاقة لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة كما كان معمولا به في السابق.

وأوضح ان الجهاز المركزي شرع أخيرا في فرز وفحص من لديهم أقارب من الدرجتين الأولى والثانية ويمتلكون وثائق تدل على جنسياتهم من أجل مراجعة المراكز القانونية الخاصة بهم.