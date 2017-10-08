المشروع يضمن المعيشة لأسر الأرامل وأمهات الأيتام





دعا مدير عام لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد سالم الهولي أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من أهل الكويت الكرام إلى دعم مشروع تأهيل الأرامل وأمهات الأيتام في دول البلقان وبالتحديد في ألبانيا وكوسوفو، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 15 ألف دينار لتأهيل أكثر من 300 أرملة، موضحا أن كلفة تأهيل الأرملة الواحدة تبلغ 50 دينارا، مؤكد أن هذا المشروع يساعد المسلمات على بناء المجتمع وتحقيق التنمية الأسرية.

ولفت الهولي إلى أنه ومن منطلق الإحساس بالمعاناة وفي ظل تزايد نسبة الأرامل في ألبانيا وتماشيا مع دور «لجنة زكاة سلوى في اعانة الفقراء والأيتام وإغاثة الملهوفين وأعمالها المتعددة في تنفيذ مختلف المشاريع الخيرية، جاءت فكرة مشروع تأهيل أمهات الأيتام والأرامل» وهن اللاتي يرغبن في أن يكن صاحبات حرف وأعمال تدر عليهن دخلا يسترهن من قسوة الحياة حتى يشب أطفالهن، ويضمن لهن الحياة الكريمة، مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة في هذه الأعمال عبر الاتصال على 25644002 أو 55644002 وأشار الهولي الى أن المشروع يهدف الى ايجاد دخل ثابت ومستمر للأرامل وأمهات الأيتام، علاوة على تشجيع الأرملة على تحمل مسؤولية اعالة أبنائها ورعايتهم وكفاية الأسرة من الهموم المعيشية الضرورية، بالإضافة الى تدريب الأسرة كاملة على الجرأة في مواجهة شؤون المعيشة، علاوة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة من خلال الرفع وتحسين المستوى الاقتصادي للأسرة.

وذكر الهولي أنه يتم تنظيم عدة دورات تدريبية مثل ورش العمل للخياطة ودورات أخرى في الطبخ وصناعة المعجنات وتنظيم معارض لبيع المنتجات وتسويقها، مشيرا الى أن هذا المشروع يضمن المعيشة لأسر الأرامل وأمهات الأيتام في دول البلقان وإعداد الفتيات لأن يصبحن أمهات ناجحات، بالاضافة الى اكتساب مهارات حياتية تفيد الأرملة والأيتام في حياتهم المستقبلية، وكذلك اكتساب مهارات حياتية تفيد الأرملة والأيتام في حياتهم المستقبلية.