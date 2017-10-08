أسامة أبو السعود

تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» قبل يومين، يفتتح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، اليوم الأحد، مركز خدمة المواطن التابع لوزارة العدل في مجمع الأفنيوز، وذلك بحضور كل من وكيل الوزارة عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الإداري والإعلام الشيخ ضرار سعود المالك الصباح.



ويعمل مركز الخدمة الجديد خلال فترة الدوام الرسمي الصباحية من 8 - 1:30 ظهرا ويقدم عددا من الخدمات العدلية للمراجعين ممثلة في خدمات التوثيق والاستعلام القضائي والتنفيذ المدني، بالإضافة إلى التنفيذ الجنائي والرسوم القضائية.

يذكر أن المركز الجديد يتواجد بجانب مركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية في سرداب مجمع الأفنيوز مدخل 9، ويعد هذا المركز هو العاشر من نوعه الذي تفتتحه وزارة العدل على مستوى الكويت والثالث على مستوى محافظة الفروانية، كما يعتبر هو المركز الثاني الذي تفتتحه الوزارة هذا العام بعد مركز خدمة المواطن في منطقة العارضية الصناعية الذي افتتح في شهر يوليو الماضي.

ويأتي افتتاح هذا المركز ضمن إستراتيجية الوزارة بالتوسع الجغرافي بمراكز خدمة المواطن والوصول بالخدمات للمراجعين في مختلف مناطق البلاد.

وتهيب إدارة مراكز خدمة المواطن في وزارة العدل بمراجعي الوزارة التوجه لمركز الخدمة الجديد لإنجاز معاملاتهم، لافتة إلى أن الوزارة تتجه لافتتاح المزيد من مراكز الخدمة خلال الفترة المقبلة.