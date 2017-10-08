قطاع المساجد أعد برنامجاً تنويرياً وتوعوياً للشباب





استقبل وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد م.داوود العسعوسي ضيوف قطاع المساجد وهم الداعية الشيخ فهد الفهد ود.عبدالله السعيد من المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما استقبل كلا من د.بلال قدوم ود.حسين العوايشة من المملكة الأردنية الهاشمية، وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة قطاع المساجد الرامية إلى استضافة عدد من الدعاة من الخارج لإلقاء الدروس والمحاضرات في عدد من مساجد القطاع على مستوى محافظات الكويت الست، وذلك وفق برنامج تنويري وتوعوي أعد لذلك لإثراء الوازع الديني لدى الشباب.



وذلك تحقيقا لإستراتيجية الوزارة للريادة في العمل الإسلامي الدعوي.

وثمن ضيوف قطاع المساجد الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت على المستويين المحلي والدولي.