أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية عن تواصل استعداداتها للتجهيز لسلسلة من الحملات الإغاثية الكبرى التي تعتزم الجمعية لعدد من الدول المتضررة من المآسي والكوارث والحروب وتركز الجمعية في هذه القوافل جهودها على اللاجئين السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري والمحتاجين في قرغيزيا وطاجيكستان واليمن وبورما.

وفي هذا السياق قال د.نبيل العون من مطار الكويت أثناء توجهه إلى تركيا لافتتاح مشاريع خيرية مهمة ان الجمعية ستفتتح العديد من المشاريع الخيرية داخل تركيا لخدمة إخواننا السوريين اللاجئين داخل سورية وعلى الحدود التركية.

وأضاف بأن الجمعية ستقيم احتفالا كبيرا في منطقة تل أبيض التركية على هامش افتتاح مجمع مشاغل للخياطة التنموي والحرفي التأهيلي الوقفي الذي تبرع به محسنون من أهل الكويت والخليج ومن متابعي إحدى متطوعات الجمعية.

وأردف بأن المجمع يتكون من ثلاثة أدوار سيخدم أكثر من 7000 من اللاجئات السوريات حيث سيعمل على توظيفهم وتعليمهن فنون الخياطة والتطريز من أجل كسب ما يكفي لإعالة أنفسهن وأسرهن وسيكون في شقه الثاني غير الاقتصادي هناك أهداف تعليمية تأهيلية من أجل تأهيل اللاجئات على مهن تفتح لهن العمل في السوق مضيفا أن العديد من المناشط ستحويها رحلة الجمعية لتركيا خدمة للاجئين السوريين.

من جهة أخرى وفيما يخصن اللاجئين الروهنغيين قال ان الجمعية قامت في مرحلتها الثالثة للإغاثة في بورما بالانتهاء من بناء أكثر من 1200 منزل للاجئين الروهنغيين المتضررين جراء القتل والتشريد الدائر في بورما مذكرا بأن المنزل الواحد يحوي أسرا تتكون من 6 أفراد للمنزل الواحد وتقع في بلوكات سكنية كل بلوك سكني منها يحوي 8 منازل تحوي 8 أسر.

وذكر العون أن الجمعية وجدت بعد بحث عمق للاحتياجات الفعلية لللاجئين الروهنغيين حاجتهم الماسة للمياه النظيفة فقامت بحفر أكثر 80 بئرا سطحية توفر الماء الزلال لللاجئين المسلمين من الروهنيغا وقد استفاد الآلاف من هذه الآبار التي جاءت على عطش لتروي الناس وتحل مشكلة شديدة الخطورة كنقص الماء.

وبين أن الجمعية بدأت التجهيز للقافلة الرابعة للمسلمين اللاجئين الروهنغيين بعد أن كانت قد أنهت الثالثة منذ أيام قليلة موضحا بأن الجمعية تعطي أهمية قصوى لإغاثة اللاجئين، حيث قدمت الجمعية أكثر من 7000 طرد غذائي كامل يكفي الواحد منها 7 أفراد لمدة تفوق الشهرين تحوي كافة المواد الأساسية للأسرة كالشاي والأرز والسمك المعلب والزيوت وغيرها من المواد الأساسية المهمة في المائدة الروهنغية.

وأضاف أن الجمعية قدمت ما يزيد على الـ2000 كسوة كاملة للاجئين الروهنغيين تقيهم البرد بعد أن كانوا قد أجبروا على ترك منازلهم عراة من غير أن يأخذوا أي متاع معهم سوى ما يلبسون وبين أن الكسوة الموزعة كسوة لكل الأعمار وبكل المقاسات وقد الجمعية النساء وكبار السن برعاية خاصة.