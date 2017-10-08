عادل الشنان

قال بنك الائتمان: إن عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت في سبتمبر الماضي للقروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة بلغت 522 قرضا بقيمة 15.7 مليون دينار.

وأضاف البنك في إحصائية متخصصة امس أن تلك القروض تضمنت 29 قرضا لبناء قسائم خاصة بمبلغ قدره 1.9 مليون دينار ومبلغ منصرف بـ 1.3 مليون دينار و78 قرضا لبناء قسائم حكومية بمبلغ قدره 5.3 ملايين دينار ومنصرف بـ7.5 ملايين دينار.

وذكر أن 65 قرضا لشراء بيوت بمبلغ مقرر قدره 4 ملايين دينار ومنصرف بـ3.6 ملايين دينار، مبينا أن أعمال التوسعة والترميم للسكن الخاص تضمنت اربعة قروض بقيمة مقررة بلغت 146 ألف دينار ومبلغ منصرف قدره 106 آلاف دينار.

وبين أن توسعة وترميم البيوت الحكومية شملت 73 قرضا بقيمة مقررة قدرها 1.8 مليون دينار ومبلغ منصرف قدره 1.6 مليون دينار، موضحا أن منح ذوي الإعاقة شملت 272 قرضا بقيمة مقررة قدرها 2.3 مليون دينار صرفت كاملة.

وفيما يتعلق بقروض المحفظة أشار البنك في إحصائيته إلى أن عددها بلغ 20 قرضا بمبلغ مقرر قدره 197 ألف دينار في حين بلغ المنصرف منها 190 ألف دينار توزعت على 15 قرضا للتوسعة والترميم بمبلغ مقرر 147 ألف دينار ومنصرف بـ 155 ألفا. وأوضح البنك أن القروض شملت أيضا خمسة للترميم بمبلغ قدره 50 ألف ومنصرف بـ 35 ألفا.

فرع الفروانية بدأ تلقي طلبات أصحاب القسائم بمشروع غرب عبدالله المبارك

أعلنت الناطقة الرسمية باسم بنك الائتمان حباري الخشتي بدء استقبال المعينين الجدد للعمل في البنك.

وأوضحت الخشتي أن المعينين الجدد سينتظمون في دورة تدريبية مدتها 3 شهور يتم خلالها تعريفهم بقوانين ولوائح البنك ليتم بعدها توزيعهم على ادارات البنك حسب مؤهلاتهم وقدراتهم العملية بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي المعد لصقل مهاراتهم وخبراتهم لمواكبة المهام والأعباء الوظيفية المقرر أن يقوموا بها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المتحدثة باسم البنك أن الادارة العليا أصدرت توجيهاتها إلى مختلف الادارات والأقسام لتوفير كل الامكانات والاحتياجات اللازمة للشباب وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجههم وفتح آفاق العمل والابداع والتميز أمامهم.

وقالت إن أبواب بنك الائتمان مفتوحة دائما أمام العناصر الوطنية الشابة والكفوءة للعمل والعطاء في مختلف ادارات وأفرع البنك.

وجددت الخشتي باسم البنك تهنئة المعينين الجدد بالتوظيف، معربة عن تمنياتها لهم بالنجاح والتوفيق في بناء المستقبل المشرق والزاهر للكويت.

وأعلنت أن فرع البنك في محافظة الفروانية بدأ الأربعاء الماضي استقبال المواطنين من أصحاب الطلبات المقدمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتخصيص في مشروع غرب عبدالله المبارك الاسكاني للحصول على القرض الاسكاني.

وأشارت إلى أن اجمالي القسائم بالمشروع يبلغ حوالي 5201 قسيمة، لافتة إلى أن الفرع استقبل الدفعة الأولى من أصحاب هذه القسائم ولفتت إلى أن الاجراءات تسير بسهولة ويسر وبسلاسة شديدة ومن دون أي ازدحام ونسعى جميعا الى انجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة عن طريق خاصية الربط الإلكتروني والتي تغني عن عناء استجلاب المستندات من جهات الدولة ذات الصلة، انطلاقا من دورنا وقناعتنا بضرورة تقديم افضل خدمة للمواطنين.