تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح وبحضور السادة الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية بمجلس الوزراء تدشن الإدارة العامة للجمارك مساء اليوم بمسرح الإدارة العامة للجمارك حزمة من التطبيقات الإلكترونية والعروض المرئية، تحت عنوان «آفاق نحو مستقبل جمركي إلكتروني»، ومن المقرر إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للإدارة العامة للجمارك تسهم في إحداث نقلة نوعية بالعمل الجمركي نحو آفاق جديدة من التطور في أسلوب العمل.

حيث سيتم تدشين عدة فعاليات جمركية هذا إلى جانب الإعلان عن انتهاء تأسيس غرفة التحكم والسيطرة كأول غرفة عمليات جمركية على مستوى الجهات الحكومية في الكويت، وهي غرفة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الدعم والمساندة لجميع المراكز الجمركية في مجال التفتيش والمراقبة الأمنية والمعلومات الجمركية وسهولة الاتصال والتواصل مع الفرق الميدانية والجهات الحكومية وأيضا انطلاق موقع الكتروني جديد وفق أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، يضم مختلف الأنشطة وكافة المعلومات، ويمكن من خلاله الاطلاع على القوانين والتواصل مباشرة، وتمكين الأفراد من إنجاز المعاملات الكترونيا، الأخرى وتدشين تطبيق «مصدر» كبرنامج تواصل يمكن تفعيله من خلال الهواتف الذكية، وكذلك تدشين مركز «الاستعادة من الكوارث» بما يتيح استمرار العمل والاحتفاظ بكافة المعلومات تحت اي ظرف بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.