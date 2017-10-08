صدر العدد الأول من مجلة الجمعية الصيدلية الكويتية ويرأس تحريرها الصيدلي د.علي هادي عبدالله، بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة ويأتي إصدار المجلة تأكيدا لدور الصيدلي بتوعية كل المواطنين والقطاع الطبي بأحدث القرارات والمعلومات الخاصة بتسجيل الأدوية وتداولها.

كما يأتي هذا الإصدار إيمانا من مجلس إدارة جمعية الصيدلية الكويتية بضرورة التوعية بأهمية الصيدليات في عصرنا الحالي واتباع إرشادات الصيدلي وتوعية العاملين في مختلف المهن الطبية بكامل التخصصات والاكتشافات العلمية في مجال الرعاية الصحية والطبية والقرارات التي تصدر عن المنظمات الصحية والطبية محليا وخليجيا وعربيا ودوليا.

ويضم العدد الأول التقارير الطبية لمؤتمر الصيادلة والعلوم الطبية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحقيق شامل عن مرض الزهايمر ودور الصيدلي في علاجه والأدوية المتوافرة للعلاج.

وكذلك الأخطاء الطبية في نظام الوصفات الإلكترونية والمكتوبة بخط اليد، كما تم وضع باب خاص لأنشطة الجمعية الصيدلية الكويتية على مختلف الأصعدة، وكذلك أنشطة المراكز والمستشفيات في الكويت.

كما تضمن العدد افتتاحية رئيس التحرير الصيدلي علي هادي عبدالله، وكلمة وليد الشمري رئيس مجلس إدارة الجمعة ومشاركة العديد من الصيادلة بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة.