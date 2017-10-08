دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان حلول الكويت في المرتبة الأولى عربيا في جودة المياه يدل على الجهود الحثيثة المتواصلة واليومية التي يبذلها المهندسون والفنيون بالمحطات والمختبرات الكيماوية من أبنائنا وبناتنا الكويتيين للحفاظ على جودة ونقاوة هذه المياه من خلال الفحوصات المستمرة لهذه المياه.

وقال بوشهري في تصريح لـ «الأنباء»: ان منظمة الصحة العالمية تقوم بصفة مستمرة بتقييم ومتابعة نوعية المياه العذبة بدول العالم ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من الناحية الفيزيائية والكيميائية والبكترولوجية لمعرفة مدى تطابقها مع القيم الاسترشادية التي تضعها لمياه الشرب.

ولف الى انه ومن خلال هذا التقييم يتم تصنف مياه الدول حسب جودة المياه فيها، وجاءت الكويت في المرتبة الأولى بين الدول العربية في التصنيف الأخير لهذه المنظمة بالنسبة للدول العربية.

ولف الى ان الكويت حلت في المرتبة السادسة عالميا وكانت من ضمن 6 دول عالميا حصلت على تقييم 100%.

من جهة اخرى، قالت وزارة الاشغال ان تحقيق الكويت المركز الأول عربيا في معالجة مياه الصرف الصحي وفقا لتصنيف برنامج الرصد المشترك بين منظمتي الصحة العالمية واليونيسف جاء بفضل الجهود الحثيثة للوزارة في هذا الاتجاه.

واضاف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال م.عبدالمحسن العنزي في تصريح صحافي انه وفقا لتصنيف برنامج الرصد المشترك بين منظمتي الصحة العالمية واليونيسف فقد تبوأت الكويت المركز الاول عربيا في المياه المعالجة بنسبة 100%.

وذكر أن الكويت تعتبر من الدول الرائدة على مستوى العالم في معالجة مياه الصرف الصحي واستحداث وإنشاء محطات ضخ عميقة لمعالجة الصرف الصحي بأحدث الطرق والتقنيات العالمية، مضيفا ان مياه الصرف الصحي المتدفقة الى محطات المعالجة التابعة للوزارة تقدر بأكثر من مليون متر مكعب يوميا.

وافاد بأن الوزارة تمكنت من انشاء وتشغيل اكبر محطة بالعالم تستخدم نظام التناضح العكسي في معالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها بما ينافس جودة ومواصفات مياه الشرب وذلك لاستخدامها في الزراعات المثمرة والغذائية والتحريج والري لمشاريع عدة.

وقال ان تلك المياه المعالجة تستخدم في مشاريع جامعة الشدادية والنفط ومحمية الطيور بالجهراء التابعة للهيئة العامة للبيئة ومحمية صباح الاحمد وجميع مزارع الصليبية والعبدلي والوفرة، اضافة الى العديد من المجمعات التجارية.

وكان وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية م.محمد بوشهري أعلن امس في تصريح صحافي ان منظمة الصحة العالمية وضعت الكويت في المرتبة الاولى عربيا في درجة أمان ونظافة مياه الشرب.

وأوضح بوشهري ان حصول الكويت على هذا التصنيف يبرز جهودها الحثيثة التي يقوم بها المهندسون والفنيون بالمحطات والمختبرات الكيماوية من ابناء الكويت للحفاظ على جودة ونقاوة المياه من خلال الفحوصات المستمرة.