يجمع البناء الأخضر مجموعة واسعة من الممارسات والتقنيات والمهارات للحد من تأثير المباني على البيئة وصحة الإنسان والقضاء على هذه الآثار في نهاية المطاف، وكثيرا ما يشدد على الاستفادة من الموارد المتجددة واستخدام مواد البناء المنخفضة التأثير، أمثلة على ذلك: استخدام أشعة الشمس من خلال الطاقة الشمسية السلبية، الطاقة الشمسية النشطة، الألواح الضوئية، الزجاج الشمسي العازل للحرارة، وانطلاقا من الحرص على تقديم الأفضل تم عرض سيمنار تايواني لحلول الطاقة الفعالة والذكية في مجال المباني.

وتشتهر تايوان منذ فترة طويلة بالجودة العالية لصادراتها التكنولوجية وتفتخر بقوة اقتصادها الديناميكي والفرص التجارية الهائلة المتاحة لديها للتوريد للصناعات في جميع أنحاء العالم.



إن مزودي حلول الطاقة الفعالة الذكية الثلاث المتواجدون هنا اليوم هم من القادة في تخصصاتهم، وقد التزموا بالتميز المستمر، وطوروا على مستوى عالمي الاستجابة لمشاكل الطاقة المعاصر، ويمثل جميع اعضاء الوفد فن البحث والتطوير في مجال الطاقة وهم بكل فخر تايوانيون، وفيما يلي معلومات عن خلفية اعضاء الوفد المشارك:

1- جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا: تأسست في عام 1974، أحدث ما تقدمه مجموعتها المرموقة في البحث هو مواد البناء المطورة حديثا والتي تدعى الزجاج الشمسي العازل حراريا للاستخدام في المباني التي لا تحتاج للطاقة، حيث يمكن للزجاج أن يولد الطاقة الشمسية كما أنه يقلل من استهلاك الطاقة لأنظمة التبريد والتدفئة.

2- نيكس باور تكنولوجي: التي تأسست في عام 2005، وهي رائدة في التقدم في مجال التطوير وفي مجال تطبيقات التكنولوجيا الضوئية القائمة على السيليكون، إن منتجاتها الرئيسية هنا اليوم هي الأغشية الرقيقة، الزجاج الذكي الاقتصادي الذي يمكن من الرؤية والذي يستخدم في المباني المتكاملة للطاقة الضوئية وبنفس الوقت مع وحدات الطاقة الشمسية الضوئية للحصول على الطاقة الخضراء من الشمس.

3- مجموعة يوشي: تأسست عام 1985، متخصصة في منتجات الزجاج ذات الأداء العالي والاستخدام الفعال للطاقة، للأغراض السكنية والتجاري، حيث جلبوا تعريفا جديدا للزجاج المعماري، وفي الكويت، تقدم المجموعة منتجاتها الرائدة، وحدات الزجاج والمرآة العازل للحرارة، اضافة للزجاج المقاوم للرصاص.