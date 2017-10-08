قال مدير لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية ابراهيم البدر ان اللجنة تكفل وترعى 380 طالبا من الطلبة الأيتام، كما ترعى 3 آلاف طالب من ابناء الفقراء المتعسرين وذوي الدخل المحدود، ومن واقع هذا الدور وزعت اللجنة 100 حقيبة مدرسية مجهزة بكامل لوازم الدراسة، بدعم ورعاية شركة الحبشي وشلهوب، بحضور ممثل الشركة ومنسق التطوير المهني عبدالله السعيدي، وذلك في اطار سعي اللجنة لرعاية طلبة العلم الأيتام وأبناء الفقراء وإبراز دورها الريادي الذي تقوم به في خدمة المعسرين وأبناء الأسر الفقيرة والأيتام، لاستكمال مسيرتهم التعليمية وعدم تركهم لقمة سائغة لشبح الجهل.

وأكد البدر أن هذه الأنشطة من ضمن أهداف اللجنة ذات البعد الاستراتيجي المتمثلة في نشر التعليم والقضاء على الجهل والأمية وتلك أبرز اولوياتنا.

لافتا الى ان اللجنة تقوم بفضل من الله عز وجل برفع معاناة كثير من أسر الأيتام وضعاف الدخل المعسرين من ابناء الوافدين العرب وغير العرب منذ تأسيسها عام 1993م من خلال تبرعات اهل الخير والمحسنين بسداد الرسوم الدراسية لأبنائهم الطلبة في المدارس الأهلية الخاصة بالكويت.

وذكر البدر ان اللجنة تقوم بسداد رسوم الدراسة، علاوة على تقديم الرعاية الاجتماعية لهؤلاء الأيتام، من خلال بعض الأنشطة الأخرى مثل حلقات تحفيظ القرآن وتكريم المتفوقين منهم، والعمل على استثمار اوقات فراغهم في الاجازات والعطلات ببعض الأنشطة الرياضية والترفيهية.

ودعا اهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة المحسنين الى دعم أعمال وأنشطة ومشاريع اللجنة، وكما عودنا اهل الكويت على رعايتهم لعمل الخير وتقديم الدعم لهؤلاء الأيتام وضعاف الدخل من خلال الاستقطاع الشهري او المساهمات. وللتواصل الاتصال بالهاتف 51357357 أو هاتف اللجنة 25216097.