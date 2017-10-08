أشاد رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة م.صياح الهاجري بنظام الساعة المرنة، الذي كان له أثر إيجابي بالغ على موظفي الهيئة.

واعتبر الهاجري ان القرار تاريخي، وأنه الأول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية، والهيئة باعتمادها هذا النظام مهدت الطريق لبقية الجهات الحكومية لإمكانية تطبيقه.

وأفاد الهاجري بأن هذا المشروع تقدمت به النقابة منذ عام 2015 كمقترح لديوان الخدمة المدنية ليشمل جميع موظفي الدولة، ورد الديوان رسميا على المقترح النقابي بأنه في إمكانية هيئة البيئة- التي لديها لائحة خاصة للموظفين- تطبيقه لديها، وهو ما تم بالفعل بعد سنتين من الدراسة والفحص والتمحيص، وقد صدر التعميم بموافقة مدير عام الهيئة العامة للبيئة.

وقدم الهاجري الشكر لإدارة الهيئة، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة- المدير العام الشيخ عبدالله الحمود، الذي كان الداعم الأكبر، والمبادر والمشجع لكل مقترح من شأنه أن يخدم موظفي الهيئة، ويصب في مصلحة العمل.

واعتبر الهاجري أن نظام الدوام المرن جاء في الوقت المناسب جدا، لكونه جاء مع بداية العام الدراسي الجديد، مع ما يصحبه من ازدحام مروري، بالإضافة إلى قرار إلغاء إعفاءات البصمة الذي كان له تأثير واضح في حركة المرور هذا العام.

كما أن هذه الساعة المرنة تبعد شبح الخصومات التي تؤرق الكثير من الموظفين لخوف التأخر في الحضور يوميا، وبالتالي إبعاد الضغوط النفسية والاجتماعية، ناهيك عن دورها في مواجهة مشكلة الازدحام المروري صباحا.