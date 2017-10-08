«هارديز» تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العناية بفئة كبار السن



في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين «مطاعم هارديز» شاركت «الشؤون» في إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب كبار السن ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع الكويتي.

وشاركت سلسلة مطاعم هارديز في الحفل السنوي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، والذي أقامته إدارة رعاية المسنين التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ضمن فعاليتها التي جاءت بالتزامن مع الملتقى السادس الذي أقامته الوزارة تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بعنوان «نحو شيخوخة نشطة».

وعلى هامش الحفل الذي أقيم بدور الرعاية الاجتماعية، أشار المدير الإداري لشركة «أمريكانا» في الكويت إيهاب ريحان إلى أن مشاركة سلسلة مطاعم هارديز في هذه الفعالية تأتي ضمن الاحتفال العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة بهذه المناسبة، انطلاقا من استراتيجيتها الدائمة والرامية إلى تعزيز دورها ومسؤوليتها الاجتماعية البناءة تجاه مختلف شرائح المجتمع الكويتي.

ولفت إلى من خلال تلك الفعالية المميزة سعت «هارديز» إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العناية بفئة كبار السن لما قدموه للمجتمع من تضحيات وعطاء لا مثيل له في مختلف المجالات، مشددا على أن تقديم الدعم والرعاية والعناية لكبار السن ضمن الواجبات التي فرضها المولى عز وجل على كل شخص مسلم بالغ عاقل، باعتبار ذلك أحد تعاليم ديننا الحنيف التي أكد على ضرورتها باعتبارها أحد مفاتيح التقوى والتقرب من الله سبحانه وتعالى.

ولفت ريحان إلى أن مشاركة مطاعم هارديز في الحفل جاءت من خلال تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للقائمين على الحفل، بهدف إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب كبار السن امتنانا من الجميع ووفاء لهذه الشريحة التي لم تدخر جهدا في خدمة مجتمعنا الكويتي الذي تعود على عمل الخير وعرف بإنسانيته.

كما توجه بجزيل الشكر والتقدير إلى القائمين على الحفل بوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الوزيرة هند الصبيح وإلى د.فاطمة الملا الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية والى مديرة إدارة المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية د.أماني الطبطبائي، وذلك لحرصهم على إنجاح الحفل المميز والتعاون البناء لخروجه بهذا المستوى اللائق.