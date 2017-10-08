مناقصة تشغيل محطة الإرسال في الصبية بالطاقة الشمسية جاهزة للطرح في أبريل 2018

9 محطات تلفزيونية وإذاعية سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية

مناقصة تشغيل محطة الإرسال في الصبية بالطاقة الشمسية جاهزة للطرح في أبريل 2018

توقيع عقد مشروع الكاميرات الأمنية خلال السنة المالية الحالية 2017/2018

تلفزيون الكويت يستطيع إنتاج فيلم سينمائي ويمتلك معدات لإنتاج 4 مسلسلات في نفس الوقت في السنة

تكلفة مشروع استديو الشويخ تبلغ نحو 7 ملايين دينار ومن المتوقع طرح المناقصة وتوقيع العقد خلال 5 شهور

102 مليون دينار لإنجاز المقر الجديد لوزارة الإعلام في شارع السور خلال ٤ إلى ٥ سنوات والمبنى القديم سيظل قائماً





عاطف رمضان

كشف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة في وزارة الإعلام م.مشعل المقلد عن طرح مناقصة مشروع أرشفة الأعمال التلفزيونية والإذاعية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توقيع عقد هذا المشروع مع الشركة العالمية المنفذة له في نهاية شهر أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن تكلفة أرشفة الأعمال التلفزيونية تبلغ 10 ملايين دينار، بينما تبلغ أرشفة الأعمال الإذاعية نحو 5 ملايين.



وكشف المقلد في لقاء خاص مع «الأنباء» أنه تم الانتهاء من مشروع البث الأرضي التماثلي والتداخل بين الموجات بين دول الجوار، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مواصفات لطرح المناقصة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 9 شهور أو سنة.



وعن تشغيل محطة الإرسال لتلفزيون وإذاعة الكويت الكائنة في منطقة الصبية بالطاقة الشمسية، أفاد المقلد بأن مناقصة المشروع جاهزة لطرحها على الشركات خلال أبريل 2018، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع البالغة تكلفته 3 ملايين دينار 6 شهور متوقعا تشغيله بداية العام 2019.



وقال إن إجمالي عدد المحطات التلفزيونية والإذاعية التي سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية حوالي 9 محطات.



وكشف المقلد عن انتهاء المخطط الهندسي لبناء المقر الجديد للوزارة الكائن في المقر القديم في شارع السور، مشيرا إلى أن مساحته 40 ألف متر، وارتفاعه ما بين 25 و30 طابقا بتكلفة نحو 102 مليون دينار وسيتم إنجازه خلال 4 إلى 5 سنوات.



وأشار إلى أن المبنى القديم لوزارة الإعلام سيظل قائما لأنه تراثي ويعتبر أحد معالم الكويت.



وعن مشروع استديو الشويخ أفاد المقلد بأنه حتى الآن لم يتم طرح مناقصة المشروع البالغة تكلفته 7 ملايين دينار والوزارة تنتظر موافقة لجنة المناقصات المركزية والوزارة جاهزة لاستقبال الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع توقيع عقده خلال 5 شهور والانتهاء منه خلال 3 سنوات.



وعن مشروع بث راديو البديل عن الموجة القصيرة ذكر المقلد أنه تم الآن تنفيذ هذا المشروع في محطة كبد والوزارة بصدد الانتهاء من هذا المشروع، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ما الجديد لدى قطاع الهندسة من مشروعات خلال الفترة المقبلة؟



٭ تعتزم الوزارة خلال السنة المالية 2017/2018 أرشفة أعمالها التلفزيونية والإذاعية، حيث تم طرح مناقصة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «الداعم المباشر للوزارة» واحد المعاهد الفرنسية الأولى في العالم في بناء محطات للأرشفة التلفزيونية والإذاعية.



والوزارة بصدد توقيع العقد مع الشركة العالمية المنفذة لهذا المشروع في نهاية أكتوبر الجاري.



وهذا يعتبر مشروع دولة لأرشفة جميع الأفلام والأعمال السينمائية والأشرطة الصوتية بشكل تكنولوجي، عبر غسيل الأشرطة وإعادة تقييم الألوان لكل مادة قبل أرشفتها بنظام خاص، ويتم ربط نظام الأرشفة بجميع الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وسيارات النقل، على أن تتم أرشفة أي عمل يصور مباشرة.



تنفيذ المشروع

متى الانتهاء من تنفيذ مشروع أرشفة الأعمال التلفزيونية والإذاعية؟



٭ تلفزيون الكويت من أقدم المؤسسات التلفزيونية في الوطن العربي، فهو الثاني عربيا بعد تلفزيون مصر، ولدى تلفزيون الكويت مواد تلفزيونية وسينمائية تصل مدتها لـ 200 ألف ساعة سيتم أرشفتها، فالمشروع يحتاج إلى فترة 5 سنوات، على أن يتم استيراد النظام الخاص بالأرشفة التلفزيونية وتعديل الألوان وغسيل الأشرطة وتشغيلها في مطلع العام 2018، ثم مرحلة التشغيل للأرشفة والتي ستبدأ خلال العام 2019 وتستمر لمدة 5 سنوات، وتكلفة هذا المشروع بـ 10 ملايين دينار.



أما مشروع الأرشيف الإذاعي فمدة تنفيذه تحتاج 3 سنوات، وهو مرتبط بالأرشيف التلفزيوني، ففي حال كان هناك احتياج لأي مواد صوتية سيكون بالإمكان الحصول عليها من الإذاعة.



وتكلفة هذا المشروع 5 ملايين دينار وسيتم توقيع عقده مع نفس المعهد العالمي الفرنسي، لتطرح مناقصة المشروع لشركات من فرنسا وانجلترا وغيرها من الدول.



البث الأرضي

وماذا عن مشروع البث الأرضي؟



٭ تم الانتهاء من البث الأرضي التماثلي والتداخل بين الموجات بين دول الجوار، فاتحاد إذاعات وتلفزيونات العالم ومقره في جنيف، أعد خطة للقضاء على البث التماثلي، وتلفزيون وإذاعة الكويت اتخذت أسرع إجراء لتنفيذ هذا التوجه.



فقد أعدت الوزارة مواصفات لطرح مناقصة مشروع البث الأرضي التلفزيوني DVB-T2، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال ٩ شهور أو سنة.



الآن تم اجتياز المرحلتين، الأولى والثانية التي من خلالها تم تغطية 60% من مساحة الكويت فيما يخص البث الأرضي التلفزيوني وتم طرح مناقصة المرحلة الثالثة والأخيرة للشركات، ونحن الآن في مرحلة البدء لتنفيذ هذا المشروع.



أما مشروع البث الأرضي الإذاعي DAB فمستمرون في تنفيذه، وهو عبارة عن بث ديجيتال، حيث يمكن الاستماع لإذاعة الكويت من أي مكان في العالم، وهي خاصية يتم ربطها عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت، والانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في نهاية العام الحالي.



الطاقة البديلة

ما الجديد لدى القطاع من مشروعات أخرى؟



٭ تحقيقا للرغبة الأميرية السامية لاستخدام الطاقة البديلة، تم خلال العام الحالي وضع خطة لتشغيل محطة الإرسال لتلفزيون وإذاعة الكويت الكائنة في منطقة الصبية بالطاقة الشمسية وذلك عبر استخدام الألواح الشمسية الصديقة للبيئة.



ومناقصة هذا المشروع جاهزة لطرحها للشركات خلال ابريل 2018 ومدة تنفيذ المشروع 6 شهور، ونتمنى تشغيله بداية العام 2019 وتكلفة هذا المشروع تقارب 3 ملايين دينار.



وإجمالي عدد المحطات التلفزيونية والإذاعية 9 محطات سيتم تنفيذ هذا المشروع لها، علما انه في حال الاستغناء عن وقود السولار من خلال هذه الطاقة البديلة سيتم توفير 40% من تكلفة الوقود.



المشروعات الجديدة:

كم إجمالي المبالغ التي خصصتها الوزارة للمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال السنة المالية 2018/2019؟



٭ من المشروعات التي تدخل ضمن هذه الفترة تحديث جميع استوديوهات البث الإذاعي ومشروع إنشاء مبنى وزارة الإعلام الجديد الكائن في مقر الوزارة الحالي بشارع السور على مساحة 40 ألف متر.



ولم يحدد ارتفاع المبنى ولكن هناك تصور بأن يكون فيما بين 25 و30 طابقا بتكلفة 102 مليون دينار، وقد تم الانتهاء من عمل المخطط الهندسي، والمشروع الآن تحت مظلة وزارة الأشغال التي نثق فيها، وهي الجهة التي ستنفذ المشروع، ونتعاون معها لتنفيذ ذلك، والانتهاء من تنفيذه سيكون خلال 4 إلى 5 سنوات، وسيضم استوديوهات تلفزيونية وإذاعية ومسرحا كبيرا.



وماذا عن القطاعات التابعة للوزارة والكائنة خارج مبنى الوزارة؟



٭ المبنى الجديد سيستوعب هذه القطاعات الكائنة في المقرات المستأجرة في أحد الأبراج التجارية.



وماذا عن المبنى القديم لوزارة الإعلام؟



٭ هذا المبنى تراثي سيظل قائما فهو احد معالم الكويت.



استديو الشويخ

أين وصلتم في مناقصة استديو الشويخ؟



٭ حتى الآن لم يتم طرح مناقصة هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 7 ملايين دينار، وننتظر موافقة لجنة المناقصات المركزية، ونحن جاهزون لاستقبال الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع توقيع عقده خلال 5 شهور والانتهاء منه خلال 3 سنوات.



وهذا المشروع عبارة عن مبنى كبير عبارة عن استديو متعدد الأغراض يستخدم لنشرات الأخبار أو الرياضة أو القناة الأولى، ويضم كل المعدات واحتياجات جميع القنوات ويحوي استراحات وسيكون بناء متطورا صديقا للبيئة عبر استخدام الطاقة الشمسية.



كاميرات المراقبة

وماذا عن مشروع كاميرات المراقبة الأمنية؟



٭ توقيع عقد هذا المشروع خلال السنة المالية الحالية 2017/2018 مع الشركة المنفذة ونحن بانتظار موافقة الجهات الرقابية لتوقيع العقد، وتكلفة هذا المشروع 470 الف دينار وهي تغطي جميع المداخل والمخارج وسور الوزارة والاستديوهات الاذاعية والتلفزيونية.



المنتج الإعلامي

ماذا عن تطوير المنتج الإعلامي ودعمكم التقني والفني لقطاعات الوزارة؟



٭ قطاع الهندسة هو الذي وضع الاستراتيجية للقفزة النوعية التي شهدتها الوزارة سواء فيما يخص وضوح صورة شاشات تلفزيون الكويت أو جودة الإرسال الإذاعي أو جودة الاستديوهات.



فالقطاع الهندسي شامل ومصاحب للقطاعات الأخرى بالوزارة.



بث الراديو

ماذا عن مشروع (دي آر إم)؟



٭ هو عبارة عن مشروع بث راديو وهو البديل عن الموجة القصيرة وتم الآن تنفيذ هذا المشروع في محطة كبد وله فريق متخصص فني ينفذه وهو بصدد الانتهاء من هذا المشروع.



قطاع الهندسة

حدثنا عن الخدمات التي يقدمها قطاع الهندسة بالوزارة؟



٭ قطاع الهندسة، هو قطاع حيوي، خدماتي، فالهندسة بحد ذاتها مهمة لبناء أي منشأة، وقطاع الهندسة في وزارة الإعلام خلال السنوات الماضية لم تكن له رؤية واضحة، فكان ضمن العديد من القطاعات الأخرى في الوزارة.



ومنذ ٣ سنوات تقريبا بدأ قطاع الهندسة في تنفيذ مشاريعه المدرجة ضمن استراتيجيته المعدة كقطاع كامل يضم 1600 موظف من الفنيين والمهندسين يقدمون خدمات هندسية.



ويضم القطاع مشاريع وسيارات النقل التلفزيوني والإذاعي والاستديوهات، وهذه المشاريع أعددنا لها تصورا للسنوات المقبلة، حتى نواكب تلفزيونات الدول المتقدمة.



وتلفزيون الكويت منذ 20 عاما كان في صدارة تلفزيونات دول المنطقة، وفي مرحلة من الزمن شهد انحدارا لأسباب، منها عدم وضع خطة لتطويره وعدم وجود رؤية محددة لشاشة التلفزيون الكويتي.



وعبر اجتماعات مكثفة لقياديي الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية، وضعنا استراتيجية لنقل جودة شاشة تلفزيون الكويت من (الانالوك التماثلي) إلى HD وكذلك بالنسبة للمحطات الإذاعية، تم تحويلها من الانالوك إلى الديجيتال، فبدأنا من المحطات الخارجية والاستديوهات الاذاعية والتلفزيونية والبنى التحتية، وذلك عبر تغيير جذري كان يحتاج وقتا لتنفيذه.



وكان المتوقع تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال خمس سنوات، لكن بفضل عزيمة وإصرار وزير الإعلام ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين تم رفع أداء القطاع الهندسي من خلال إعطائه كل الدعم.



ففي شهر ابريل ٢٠١٥ تم وضع استراتيجية، وبدأنا في تنفيذها حتى يومنا هذا، وقمنا بتنفيذ العديد من المشاريع منها ما يخص المحطات الخارجية حيث كان البث يتم بنظام الانالوك التماثلي (اذاعة وتلفزيون) وتم اجتياز هذا الحاجز وقفزنا إلى نظام HD كبنية تحتية متكاملة، وهذا العمل تطلب تضافر جهود جميع المسؤولين في الوزارة، بدء من وزير الإعلام ووكيل الوزارة إلى القطاع الهندسي، بالتعاون مع مسؤولي مختلف القطاعات في الوزارة.



وتم تنفيذ الاستراتيجية التي تضمنت مشاريع متعددة، وبدأنا بالمحطات الخارجية، وبدأنا في تجديد الاستديوهات الاذاعية والتلفزيونية مثال، استديو 800 وهو اكبر استديو تلفزيوني لدى الوزارة بمساحة 800 متر مربع، ويستخدم في برامج صباح الخير وليالي الكويت وبرامج عن الرياضة ولدى القطاع موظفون محترفون في مجال الإضاءة والتصوير.



وكذلك تم تجديد استديو 160 وتم توريد احدث الأجهزة عالميا في مجال الميديا والإعلام من إضاءة وكاميرات تصوير وكنترول استديو متكامل، ويضم الاستديو من 8 إلى 14 كاميرا تقريبا.



وتم تغيير البث التلفزيوني من 6 ميغا لكل قناة، ليصبح الآن من 10 إلى 12 ميغا.



وتعتبر الكويت من الدول السباقة في امتلاكها هذه التكنولوجيا المتطورة في المجال التلفزيوني.



كما تم تحديث سيارات الاستديوهات المتنقلة الخاصة بالتلفزيون وتم استيراد 7 سيارات نقل تلفزيوني منتشرة الآن في مختلف مناطق الكويت لنقل الأحداث والفعاليات بالإضافة إلى السيارات الأخرى لدى الوزارة وعددها 13 سيارة نقل تلفزيوني تقريبا متطورة بنظام الـ HD.



وتلفزيون الكويت حاليا أصبح يستطيع إنتاج فيلم سينمائي، مقارنة بالسابق وذلك لما يمتلكه من الآلات والمعدات التلفزيونية التي تمكنه من إنتاج 4 مسلسلات في نفس الوقت في السنة من خلال الأجهزة والمعدات التي تستخدم في مجال السينما، حيث كان تلفزيون الكويت في السابق يستأجر هذه المعدات للتصوير.



ويوجد لدى تلفزيون الكويت مخزن يحوي جميع احتياجات المخرجين من أجهزة متطورة لإنتاج حلقات أو برامج تلفزيونية أو إذاعية.



وهذه القفزة النوعية غيرت شاشة تلفزيون الكويت بسرعة فائقة جدا.



الكوادر الكويتية

بعد موجة الاستغناءات عن خدمات بعض الموظفين، هل هناك تعيينات لموظفين جدد خلال الفترة المقبلة؟



٭ القطاع الهندسي لديه أعداد كافية من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في مختلف الإدارات، والقطاع لديه خطة من اهم سماتها، عدم الاستعانة بخدمات موظفين من خارج الوزارة تجنبا للمشكلات القانونية أو الأمنية تكون الأولوية للكوادر الكويتية في العمل في المجالات الهندسية مثل الإضاءة أو تحليل ووضوح الصورة والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني حيث استثمرنا في الجنسين من المواطنين (موظفين وموظفات) للعمل في هذا المجال ونجحنا في تنفيذ ذلك.



هندسة التلفزيون

هل هناك تخصصات للعمل في هندسة التلفزيون والإذاعة؟



٭ لا يوجد تخصص للعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون ولكن مهندسي الكهرباء أو الإلكترونيات او الشبكات يحصلون على دورات تدريبية خاصة بالمجال الاذاعي والتلفزيوني، فخريجو الهندسة يتسمون بالمرونة للعمل في هذه المجالات.



البدلات والمكافآت

هل هناك مشكلات أو معوقات تواجهكم في القطاع الهندسي؟



٭ مما لا شك فيه أن الوزارات لا تخلو من وجود مشكلات فيما يخص البدلات أو المكافآت، والوزارة تلتزم بتعليمات وملاحظات الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وهناك تعاون بين الوزارة وهذه الجهات.



والوزارة تنفذ مشروعات خطط التنمية التي منها ما ذكرته خلال اللقاء ومنها ما هو خاص بتوثيق المباني والأماكن الحساسة عبر الألياف الضوئية وهذا المشروع سيتم تنفذه خلال العام الحالي.