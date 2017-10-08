بعث رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد اثنين من عناصر الحرس الملكي وإصابة ثلاثة من زملائهما في حادث إطلاق نار إرهابي استهدف إحدى بوابات قصر السلام في مدينة جدة السعودية.

وأعرب الغانم في برقيته عن الإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الجبان، مؤكدا التضامن الكامل مع الأشقاء في السعودية في مواجهة الإرهاب وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية قد أعلن أن رجلي أمن استشهدا أمس السبت فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار فيما قتل المهاجم في الموقع نفسه.