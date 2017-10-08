أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن عدد القسائم المتبقية في مدينة جنوب المطلاع هو 1517 قسيمة ستوزع نهاية شهر نوفمبر المقبل ليكون بذلك آخر موعد لتقديم طلبات التخصيص على آخر قسائم مدينة جنوب المطلاع في 19 أكتوبر الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن هذه القسائم هي في الضاحية رقم 2 من مدينة جنوب المطلاع إذ تم توزيع قسائم الضواحي ال 11 السابقة في السنوات المالية 2015/2016 و 2016/2017 و2017/2018 وقامت المؤسسة ببرمجة توزيعات القسائم على ثلاث سنوات مالية.

وبدأت الإجراءات التنفيذية لإنجاز مدينة جنوب المطلاع مع توقيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدها الأول لتنفيذ البنية التحتية للمدينة نهاية شهر يونيو 2016.

وتم توقيع العقد الثاني الخاص بإنشاء البنية التحتية للضواحي (إن 12 وإن 11 وإن 10 وإن 9 وإن 8 وإن 7 وإن 6 وإن 5) التي تضم 18519 قسيمة في مارس الماضي كما تم طرح العقد الثالث الذي يتضمن تنفيذ البنية التحتية للضواحي الأربع الأخرى (إن 1 وإن 2 وإن 3 وإن 4).