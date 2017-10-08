أكدت مراقبة العلاقات العامة ومراقبة الإعلام البترولي بالإنابة في وزارة النفط، الشيخة تماضر الخالد، سعي لجنة الثقافة البترولية في الوزارة إلى إدخال مقرر دراسي خاص بالثقافة البترولية.

وقالت الشيخة تماضر في بيان صحافي صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 15 عاما على مشروع الثقافة النفطية بالوزارة، إن إدخال الثقافة البترولية إلى المناهج الدراسية يهدف إلى غرس الأسس السليمة لاستغلال الثروات والتعرف على عناصر استثمارها مستقبلا.

وأضافت أن من أهداف نشر الثقافة النفطية أيضا خلق جيل يدرك الأهمية الحيوية للثروات الوطنية وكيفية تنميتها والاستفادة منها واستثمارها بما يخدم الأجيال القادمة.