المطيري: حريصون على مواكبة التطورات لتمكين الشباب في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية وريادة الأعمال والعمل التطوعي



أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب، خالد الروضان، أهمية ربط الشباب الكويتي بالاقتصاد من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيعهم على الدخول في القطاع الخاص.

وقال الروضان في بيان صحافي، اليوم الأحد، بمناسبة عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه ال 12 في مقر وزارة الدولة لشؤون الشباب، "إن من الضرورة بمكان تطوير المشاريع والبرامج التي تنمي الجانب الاقتصادي التنموي لهذه الشريحة المهمة والتركيز على تعزيز هوية الشاب الكويتي لتكوين شخصية شبابية قيادية اقتصادية وطنية تنموية".

وشدد على أهمية تضافر الجهود والمؤسسات المعنية بالشباب وتعاونها جميعا بغية تقديم كل مميز للشاب الكويتي وتطوير الخدمات المقدمة للشباب.

وأوضح أن الاجتماع اعتمد مشروع ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2018/2019 بعد مناقشتها تمهيدا لعرضها على الجهات الرقابية بالدولة، كما اعتمد لائحة استثمار المرافق الخاصة بمراكز الشباب مشيدا بجهود العاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة بهذا الصدد.

من جانبه أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب، عبدالرحمن المطيري، حرص الهيئة على مواكبة كل التطورات في ما يخص العمل الشبابي لتمكين الشباب في كل المجالات ذات الصلة التي تشمل الجوانب الثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية وريادة الأعمال والعمل التطوعي وغيرها من المجالات.

وقال المطيري إن مشروع ميزانية الهيئة جاء وفق استراتيجية الهيئة إذ تمت مراعاة استكمال الجانب التأسيسي مع الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة والبرامج والمشاريع الشبابية التي تتبناها الهيئة فضلا عن تطوير مراكز الشباب ودعمهم لخلق بيئة جاذبة لهم إضافة إلى دعم المبادرين الشباب واحتضان إبداعاتهم.

وذكر أن الهيئة راعت أن تكون لائحة الاستثمار الخاصة بمرافق مراكز الشباب التي أقرها المجلس مشجعة ومحفزة للشباب الكويتي وأن تكون إما مجانية أو بأسعار رمزية تتناسب مع هذه الشريحة مقدما الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وملاحظاتهم التي من شأنها تطوير عمل الجهاز التنفيذي للهيئة.

بدورها قالت عضوة مجلس إدارة الهيئة الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شيخة العدواني، إن ميزانية الهيئة المقبلة "هي مرآة صادقة وواضحة ومعبرة بدقة عن طموحات الهيئة لرفع كفاءة الأنشطة الشبابية" كما تتضمن إقامة عدد من المشاريع الإنشائية التي ستخدم الشباب وهي إما تحت الإنشاء أو التصميم وقد تم الأخذ بعين الاعتبار الجانب المعماري الجمالي للمنشآت لجذب الشباب اليها.

وأضافت العدواني أن المجلس شدد على تعزيز الجوانب التنموية للشباب وتهيئتهم للقيام بدورهم في تقدم وازدهار بلدهم والتي ستسهم بتحقيق رؤية الكويت الجديدة (نيو كويت 2035) التنموية في ظل دعم غير محدود تقدمه الدولة للشباب وعلى المستويات كافة.

وحضر الاجتماع كذلك نائبة رئيس مجلس الإدارة وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح وعدد من أعضاء المجلس وهم وكيل وزارة التعليم العالي حامد العازمي والدكتور جاسم الربيعان والدكتورة معصومة المطيري وعبدالعزيز صادق إضافة إلى أمين سر المجلس فيصل الدويهيس وعدد من المسؤولي بالجهاز التنفيذي للهيئة.