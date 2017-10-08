بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية تعزية إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقه نور الدين رحمان، سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان ،ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقه نور الدين رحمان، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ببرقية تعزية مماثلة.