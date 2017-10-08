قال سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري السفير بدر التنيب اليوم ان زيارة رئيس البرلمان السويسري يورغ شتال رفقة عدد من البرلمانيين السويسريين الى دولة الكويت غدا الاثنين تدشن صفحة جديدة في العلاقات المتميزة بين البلدين ليس فقط على الصعيد البرلماني بل ايضا في مجالات مختلفة.

وقال السفير التنيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الزيارة ستتناول الكثير من الملفات التي نوقشت اثناء زيارة وفد الصادقة البرلمانية الكويتي الى البرلمان السويسري الشهر الماضي وما لمسناه من رغبة سويسرية في تطوير العلاقات على مختلف الصعد بما يصب في مصلحة الجانبين".

واشاد السفير التنيب في الوقت نفسه بأداء وفد الصداقة البرلمانية الكويتي في لقاءاته سواء مع رئيس البرلمان السويسري شتال او مع البرلمانيين السويسريين الآخرين وكيفية تمثيله لاهتمامات الكويتية وطرحه مبادرات لتعزيز الحركة السياحة والاستثمارات وفتح افق.

كما اكد ان "الجانب السويسري يتطلع الى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها لاسيما وان لدولة الكويت مكانة متميزة لدى صناع القرار السويسريين والتي لاحظناها في حواراتنا معهم".

وأوضح ان هذه المكانة ما هي الا نتيجة نجاح السياسة الخارجية الكويتية على الصعد الانسانية والدبلوماسية وحياد دولة الكويت في التعامل مع مختلف القضايا ونجاح البرلمان الكويتي في التعامل مع الكثير من الملفات الاقليمية والدولية بحنكة عالية.

وكان السفير التنيب سلم في مارس الماضي رئيس البرلمان السويسري شتال دعوة من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لزيارة دولة الكويت.

وقال السفير التنيب آنذاك ان رئيس البرلمان السويسري اعرب عن سعادته لتسلمه دعوة رسمية لزيارة دولة الكويت بهدف بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وامكانيات تطويرها في ضوء ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة تتيح فرصة تبادل الافكار في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.