قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي اليوم ان الكويت تخطو خطوات حثيثة نحو التحول الإلكتروني الذكي من خلال تبني أرقى معايير الأنظمة الالية وتطبيقها في معظم وزارات الدولة.

وأضاف الشطي عقب افتتاح معرض دبي للتكنولوجيا (جايتكس 2017) بحضور ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان آل مكتوم ان هناك مساعي جادة لإيجاد بنية تكنولوجية متينة ومتطورة تستطيع الكويت من خلالها التقدم نحو المستقبل الرقمي.

وأوضح ان هناك العديد من المشاريع الإلكترونية التي تبنتها عدة جهات في الدولة ولاقت نجاحا كبيرا في اوساط المتعاملين.

وبين ان مشاركة الكويت في (جايتكس 2017) متميزة من حيث عدد الجهات والهيئات الحكومية التي تطرح انجازاتها الإلكترونية امام الالاف من زوار المعرض.

ولفت الشطي إلى ان وزارة المالية الكويتية ستستعرض اخر ما توصلت اليه من خدمات ذكية فيما يخص تنفيذ الموازنة العامة للدولة والطوابع الإلكترونية وانظمة ادارة المخزون المالي الآلية الحديثة.

وبين ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية هي الاخرى تشارك في المعرض لتشرح لزواره ابرز انجازاتها فيما يتعلق بالتصديق الآلي على المعاملات والتوقيع الإلكتروني والخدمات الإحصائية المتاحة عبر الاجهزة الذكية والتي تعطي معلومات قيمة حول الحالة السكانية لدولة الكويت إضافة الى نظام تحديد الموقع المتطور الذي تتبناه.

وأشار الى أن مشاركة وزارة الداخلية الكويتية خلال المعرض تتمحور حول خدمات الاقامة والجوازات لاسيما طلبات الزيارة وتجديدها بالكامل عن طريق الشبكة العنكبوتية وخدمات تجديد رخص القيادة دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وقال الشطي ان وزارة العدل الكويتية ومن خلال منصتها داخل المعرض تقدم للجمهور إنجازاتها التكنولوجية الجديدة لاسيما بوابتها الالكترونية التي أطلقتها قبل اسبوع والتي تحتوي على خدمات تتعلق بمتابعة سير القضايا والدفع الإلكتروني ورفع صحف الدعاوى عن بعد دون الحاجة الى مراجعة مقر الوزارة.

واضاف ان وزارة التجارة والصناعة الكويتية حرصت أيضا على المشاركة في هذه الفعالية الدولية لشرح الخدمات الإلكترونية المبتكرة التي دشنتها اخيرا لاسيما (مركز الكويت للأعمال) المسؤول عن إصدار الرخص التجارية بشتى انواعها وإصدار الشهادات الكترونيا.

وبسؤاله عن تنافسية دولة الكويت في مجال تكنولوجيا المعلومات في المنطقة اكد الشطي ان الإنجازات الكويتية مشهود لها في هذا المجال لاسيما ما حدث مؤخرا من اطلاق مبادرة التراسل الإلكتروني بين مختلف اجهزة الدولة والتوقيع الإلكتروني وما قامت به بلدية الكويت من جهود متميزة في إصدار تراخيص البناء بشكل إلكتروني كامل.

وقال "كلها انجازات تصب في سجل الكويت النشط بمجال الحكومة الإلكترونية وهي مستمرة في تقديم المزيد من الخدمات التي تسهل حياة المواطنين والمقيمين".

وشدد على ان مشاركة الكويت في هذا المعرض الدولي هدفها ابراز الإنجازات الحكومية على صعيد البوابة الإلكترونية وتبني التكنولوجيا الحديثة في تعزيز مرتبة الدولة بقائمة التنافسية الاقتصادية "وبالفعل تقوم الكويت بجهد كبير جدا في هذا المجال ولكن يجب ان يتم تسليط الضوء عليه بشكل أكبر لكي يعرف جمهور المتعاملين تلك الخدمات المتميزة".

وقام راعي الحفل ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان آل مكتوم بزيارة جناح الكويت المشارك في (جايتكس 2017) اذ استقبله مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي والذي قدم له عرضا مختصرا عن إنجازات الكويت في مجال الخدمات الإلكترونية والتي تطلق لأول مرة خلال المعرض.

يذكر ان معرض دبي للتكنولوجيا (جايتكس 2017) يستمر لمدة خمسة ايام وتشارك فيه جهات حكومية لدول اجنبية وعربية إضافة الى اكثر من 700 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات.