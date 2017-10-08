قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب اليوم أن مركز خدمة المواطن بمجمع الأفنيوز مركز خدماتي متكامل وشامل لعدد من وزارت الدولة لتقديم خدماتها للمواطنين.



وأضاف العزب في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المركز أن هذه الخدمات "واجبة علينا وباتت قريبة من المواطن والمقيم في هذا المرفق الحيوي في الكويت".



وأشار الى ان هذا المركز يهدف الى تقليص المسافة للناس وتقديم الخدمة بالاضافة الى خدمة الاقتصاد الوطني موضحا أن مجمع الافنيوز يرتاده حوالي 100 ألف في اليوم "ما يحث الحكومة على التواجد بين الناس".



وبين ان وزارة العدل انتقلت بكافة خدماتها إلى مركز الافنيوز حيث تقدم خمس خدمات منها التوثيقات والتنفيذ والرسوم القضائية والتوكيلات مضيفا انه سيتم في الاسبوعين المقبلين تقديم خدمتين اضافيتين.



وردا على سؤال حول امكانية الانتقال لبقية المحافطات قال العزب "متى ما وجدنا المكان المناسب واللائق لتقديم الخدمة للمواطنين سنتواجد ونتمدد في الخدمات بهدف التخفيف من الازدحام على مجمع الوزارات".



من جهته قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع في تصريح مماثل أن هذا المركز يعتبر أول مركز خدمات لوزارة العدل داخل مول تجاري ونهدف من خلاله الى التواجد في كل مكان كالمجمعات التجارية والمطار والمنافذ الحدودية وهو هدف استراتيجي.



وأضاف أن خدمات وزارة العدل بات متوفرة وقريبة لإنجازها بكافة الوسائل مشيرا الى أن مركز خدمة وزارة العدل بمجمع الافينوز هو مركز خدمة شامل.