

استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة ايوانيس كاسوليدس وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق زيارة رسمية الى البلاد يقوم بها الوزير القبرصي في اطار احتفال البلدين بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشاد الخالد خلال اللقاء بالنمو المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خلال ال50 عاما الماضية.

وأعرب عن صادق التهاني والتبريكات بمناسبة مرور نصف قرن على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين مؤكدا عمق العلاقات التاريخية ومتانة وشائج التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه أعرب كاسوليدس عن بالغ الارتياح من مستوى علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت مع جمهورية قبرص في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها وتطويرها لنقلها إلى آفاق أشمل وأرحب بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم ‏بين وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصية خاصة بالتعاون الهيدروكربوني.

كما تم توقيع بروتوكول محضر تصحيح اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص الموقعة في مدينة الكويت في 8 أكتوبر 2013.

ووقع على الوثيقتين عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وعن الجانب القبرصي وزير خارجية قبرص.

وأقام الشيخ صباح الخالد عقب ذلك مأدبة غداء رسمية على شرف الضيف الكريم والوفد المرافق.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وقنصل عام جمهورية قبرص الفخري لدى دولة الكويت فهد المعجل ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران.

كما حضر اللقاء والمأدبة سفير دولة الكويت لدى قبرص السفير وليد الكندري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.