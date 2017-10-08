

استعرضت وزارة التجارة والصاعة اليوم احدث خدماتها الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين لاسيما ما يتعلق بنظام التموين الآلي الجديد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض دبي للتكنولوجيا (جايتكس 2017) الذي افتتح اليوم بحضور ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان آل مكتوم.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الفني والتخطيط د.عبدالله العويصي على هامش مشاركته في المعرض ان الوزارة قامت بعرض تجربتها في أهم مجالين وهما ميكنة تراخيص الشركات (النافذه الواحدة) وقطاع التموين.

واكد العويصي ان الكويت "تفتخر" بان تكون الاولى في المنطقة العربية وفي المرتبة ال26 عالميا بحسب ما أظهر المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي التابع لمؤسسة (إيكونوميست إنتليجنس) للأبحاث.

واشار إلى ان احراز الكويت لهذا المركز المتقدم غذائيا جاء بناء على ثلاثة معايير اساسية وهي مدى توافر الغذاء والقدرة على تحمل التكاليف ومعيار الجودة والسلامة "وفي هذا السياق نسعد بعرض مشروع نظام التموين الآلي الجديد والذي يمثل نقلة نوعية في انظمة الدعم الحكومي واحكام الرقابة على المخزون الغذائي بآلية سهلة وميسرة".

واوضح ان نظام التموين الآلي الجديد يضمن احكام الرقابة إلكترونيا على عمليات صرف المواد التموينية وعدم إجراء أي معاملة الا من خلال قارئ البطاقة الذكي لتلافي الاخطاء البشرية.

وافاد بان ما يميز النظام الجديد هو استمرار عمله على مدار الساعة ما يعزز دقة وسهولة انجاز المعاملات كافة المتعلقة بقطاع التموين من خلال الرابط الآلي المباشر مع الجهات الحكومية المعنية.

وبين العويصي ان مشاركة وزارة التجارة والصناعة تأتي تأكيدا على حرص دولة الكويت في التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية المختصة بمجال تكنولوجيا المعلومات الدولية ومواكبة أحدث التقنيات المستقبلية الجديدة لاسيما في مجال تسهيل الاعمال التجارية والامن الغذائي.

واكد العويصي ان معرض (جايتكس) يعد من أهم المعارض لرواد الابتكارات التكنولوجية التي طورت العالم بأحدث التقنيات وأحدثت تحولا في طريقة انجاز المعاملات "ونأمل خلال مشاركتنا ان نرفع اسم الكويت عاليا في هذه المحافل الدولية".

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة قامت اخيرا باطلاق (مركز الكويت للاعمال) يمكن اصحاب الشركات والمبادرين من إنهاء معاملاتهم كافة من خلال نافذة واحدة وعن طريق الربط الإلكتروني بما يقلل من الدورة المستندية بشكل كبير