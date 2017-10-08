

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري اليوم نجاح مشروع (ترشيد 1) الذي انطلق العام الماضي في خفض استهلاك الطاقة.

وقال بوشهري في كلمة له خلال ندوة نظمتها ثانوية عبدالله المبارك في منطقة العدان التي اعلن فيها انطلاق مشروع (ترشيد 2) بالتعاون مع وزارة التربية إن ترشيد استهلاك الكهرباء هي ثقافة متى ما تم زرعها نحصد نتائجها.

واشار الى ان الوزارة توقعت ان يكون نسبة زيادة استهلال طاقة صيف هذا العام 8 في المئة الا انها جاءت بنسبة 4 في المئة مشيرا الى ان استهلاك الطاقة بلغ 13390 في صيف 2017.

وذكر ان ذلك ادى الى توفير نحو 5 في المئة من الاستهلاك مشيرا الى ان جزءا منه يعود إلى ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وقال بوشهري إن هذا المشروع هو امتدادا لمشروع (ترشيد 1) الذي أقامته وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع وزارةالتربية بزيارة 130 مدرسة العام الماضي.

واضاف ان (ترشيد 2) يهدف الى زيارة 150 مدرسة بهدف نشر ثقافة الترشيد مشيرا الى ان تواجد وزارة الكهرباء والماء في المدارس سوف يعزز من نشر ثقافة الترشيد.

وفيما يخص تصنيف الكويت في المرتبة الأولى بين الدول العربية في نظافة ونقاء مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة قال بوشهري هذا التصنيف "مفخرة للكويت ونحرص دائما على أن تتماشى جودة المياه مع متطلبات الصحة العالمية".

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية د.خالد الرشيد خلال كلمة له في الندوة ان الهدف من اطلاق (ترشيد2) هو المشاركة الفاعلة بين الجهات المختلفة في الدولة لنشر تلك الثقافة مؤكدا ان الترشيد هو واجب ديني ووطني.

واضاف انه من الضروري معرفة التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والماء في البلاد والدعم الذي تقدمه الدولة من أجل أن ينعم الجميع بتوفر المياه والكهرباء داخل المنازل.