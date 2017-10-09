قالت رئيسة جمعية حماية البيئة وجدان العقاب: إن آثار التغير المناخي الحالية من أهم وأبرز المسببات للكوارث في العديد من دول العالم في صورة زلازل وحرائق وبراكين وعواصف وموجات سونامي وغيرها.



وأضافت العقاب في تصريح صحافي أمس بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث أن العديد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام الكويتية لديها الكثير من الأدوار المنوطة بها بخصوص الحد من الكوارث كل حسب اختصاصه.



وأوضحت ان تلك الأدوار مشمولة بتقديم المساعدات الميدانية والمشاركة في صناعة القرار وتقديم الدعم الفني واللوجستي بما لديها من نخب وكوادر وطنية متطوعة على درجات كفاءة العمل الميداني المتخصص.



وذكرت أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف الـ 13 أكتوبر يتزامن مع حملة التعريف بالتغير المناخي وآثاره التي تتولاها وتقدمها الجمعية وتشرك فيها كل فئات المجتمع خصوصا قطاع الناشئة والشباب من طلاب المدارس المشمولين ببرنامجها التوعوي والتربوي (المدارس الخضراء) في نسخته السابعة للعام الدراسي الحالي.

ودعت إلى إشراك المجتمع المدني بمختلف اختصاصاته في هذا الشأن والعمل على التوعية بالمخاطر وكيفية مواجهتها وحسن الاستعداد والتخطيط السليم لادارة الكوارث والمخاطر.